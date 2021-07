La tormenta tropical Elsa se fortaleció un poco al acercase a las Antillas Menores esta noche, al alcanzar vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora, un aumento de cinco millas en comparación al boletín de las 8:00 p.m., informó el Centro Nacional de Huracanes (NCH).

Puerto Rico no está bajo vigilancia o aviso de tormenta por el paso de este ciclón.

Según el boletín de las 11:00 p.m., el sistema se mueve al oeste-noroeste a razón de 26 mph y que se ubica en la latitud 11.8 grados Norte y longitud 55.9 grados Oeste. La tormenta tropical mantiene vientos máximos sostenidos de 50 mph que se extienden a 90 millas de la zona norte-central del sistema. Se espera que la tormenta se fortalezca entre las próximas 12 a 24 horas.

Más temprano, el NCH indicó que los gobierno de la República Dominicana y Jamaica emitieron una vigilancia de tormenta tropical para la costa sur, en el caso de Dominicana. La vigilancia para Jamaica cubre todo su territorio.

El NCH sostuvo que Elsa pasará mañana, viernes, cerca o sobre porciones de las Islas de Barlovento o la zona sur de las Islas de Sotavento, y luego pasaría a la parte este del Mar Caribe entre la tarde o noche del viernes. Para el sábado la agencia espera que el ciclón pase cerca de la costa sur de la República Dominicana y Haití, y que para el domingo se encuentra cerca de Jamaica y Cuba.

Barbados, Martinica, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas están bajo vigilancia de tormenta tropical, mientras que Granada y sus dependencias y las costas sur y suroeste de Haití y la República Dominicana están bajo aviso.

Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) explicó a El Nuevo Día que esperan entre una a tres pulgadas de agua producto de lluvias generalizadas, ráfagas de vientos fuertes y condiciones marítimas peligrosas cuando esté en su punto más cercano a la isla durante la noche del viernes a la madrugada del sábado.

No obstante, el meteorólogo Ernesto Rodríguez recalcó que todo depende de si el pronóstico actual se mantiene sin mayores alteraciones dentro de las próximas 48 horas, antes del paso de este sistema que se espera transcurra a unas 200 millas al sur de Ponce.

“Esperamos que las bandas externas del sistema nos afecten desde el viernes en la tarde, continuando durante la noche y el sábado de madrugada. Esas bandas pueden producir vientos fuertes y, además, condiciones marítimas bien deterioradas en las aguas del Caribe con oleaje que podría alcanzar entre ocho a 12 pies”, resaltó el experto vía telefónica.

“Su paso (cerca de la isla) será rápido, porque deberá moverse entre 25 a 30 millas por hora. Por eso estamos hablando de un período de 12 horas entre la tarde del viernes al sábado en la mañana cuando dejará sus efectos indirectos en la región”, señaló Rodríguez.

El meteorólogo sostuvo que todos los modelos están de acuerdo en que la trayectoria del sistema debe permanecer similar a la que estipuló el NHC en su pronóstico de las 5:00 p.m. Sin embargo, existe un margen de error de unas 70 a 80 millas náuticas, por lo que exhortó a la población a que se mantenga atenta a los próximos boletines.

“Siempre se va a estar revisando esa trayectoria y hay que estar pendientes. Le recomendamos a las personas que no se desconecten y se mantengan verificando, al menos, una vez al día cuál es el progreso del sistema. Al momento, no se espera que vayamos a estar dentro de una vigilancia o aviso de tormenta tropical, pero ya sabemos cómo son estos sistemas que al no estar tan perfectamente desarrollados tienden a moverse no tan perfecto a la trayectoria”, apuntó Rodríguez.

“Cualquier cambio al norte nos puede poner en una situación más difícil. Así que exhortamos a que se mantengan pendiente a ver cómo va el pronóstico”, abundó.

Los efectos que la tormenta tropical Elsa dejaría sobre Puerto Rico pueden ser:

Acumulaciones de lluvia de una a tres pulgadas. En áreas aisladas esa acumulación podría ser mayor.

Ráfagas de viento fuerte que podrían superar las 30 millas por hora. Puerto Rico tiene, aproximadamente, 10% de probabilidad de recibir vientos de fuerza de tormenta.

Condiciones marítimas deterioradas. El oleaje fluctuará entre ocho a 12 pies de altura, pero ocasionalmente podría subir a 14 pies de altura.

Riesgo alto de corrientes marinas en todas las playas del sur, así como en el suroeste y sureste de la isla.

Rodríguez anticipó que Elsa podría alcanzar vientos con velocidades de entre 60 a 65 mph cuando pase al sur de la isla.