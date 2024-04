Columbia da ultimátum a los manifestantes propalestinos para desalojar o ser suspendidos

Nueva York - La Universidad de Columbia dio, el lunes, a los estudiantes que ocupan su campus un plazo de unas horas, hasta las 2 de la tarde hora local (16.00 GMT), para abandonar el campamento so pena de ser suspendidos y no poder terminar el curso académico.

Si el estudiante que abandona la acampada no firma ese documento, sufrirá igualmente represalias sabiendo además que la Universidad “ya ha identificado a muchos” de los participantes: “Si usted no se identifica al salir y no firma este documento, no podrá aspirar a completar el semestre en debida forma. Y si no lo abandona antes de las 2 de la tarde, será suspendido hasta una próxima investigación”.