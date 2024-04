Una alta presión en el Atlántico deteriora las condiciones marítimas al norte de la isla

Por otra parte, la actividad de lluvia continuará el mismo patrón del sábado, cuando se recibieron algunos aguaceros en el sur-suroeste de la isla mayormente, aunque no de manera tan intensa como durante la semana pasada.

No obstante, de acuerdo con la meteoróloga, la actividad de lluvia no será generalizada, aunque no descartó que los aguaceros pudiesen afectar, aunque de manera limitada, algunas áreas de la zona metropolitana.