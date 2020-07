Washington — Los servicios de inteligencia rusos están utilizando tres sitios web en inglés para propagar desinformación sobre la pandemia de coronavirus, tratando de aprovechar una crisis que Estados Unidos ha tenido problemas para contener mientras se acerca la elección presidencial de noviembre, dijeron el martes funcionarios estadounidenses.

Dos rusos que se han desempeñado al más alto nivel en el servicio de inteligencia militar ruso, conocido como GRU, fueron identificados como los responsables de un plan de desinformación dirigido a las audiencias de Estados Unidos y Occidente, dijeron los funcionarios a The Associated Press a condición de mantener el anonimato porque no estaban autorizados a hacer declaraciones públicas.

La información estaba clasificada como confidencial, pero los funcionarios dijeron que el nivel de confidencialidad había sido degradado para que pudieran discutir el asunto con más libertad. Los funcionarios afirmaron que lo hicieron así ahora para sonar las alarmas sobre las páginas web y desenmascarar lo que describieron como una evidente relación entre esos sitios y la inteligencia rusa.

Entre finales de mayo y principios de julio, los sitios web señalados el martes publicaron unos 150 artículos sobre las acciones contra la pandemia, incluyendo algunos que tenían como propósito exaltar a Rusia o menospreciar a Estados Unidos, dijo uno de los funcionarios.

Entre los titulares que captaron la atención de funcionarios estadounidenses están “Asistencia de Rusia a Estados Unidos contra COVID-19 impulsa distensión” —insinuando que Rusia había brindado ayuda urgente y sustancial a Estados Unidos para combatir la pandemia— y “Pekín cree que COVID-19 es un arma biológica” que magnificaba declaraciones de Beijing.

La propagación de desinformación, incluida la de Rusia, preocupa de manera urgente por la cercanía de las elecciones presidenciales de noviembre, ya que las autoridades estadounidenses buscan evitar una repetición de la contienda de 2016, cuando Rusia lanzó una campaña encubierta en redes sociales para dividir a la opinión pública estadounidense y para favorecer al entonces candidato Donald Trump. El jefe de contrainteligencia del país advirtió el viernes en un comunicado que Rusia hace un continuo uso de trols para impulsar sus objetivos.

Las crisis simultáneas que están sacudiendo al país y gran parte del mundo —la pandemia por un lado y las relaciones raciales y las protestas por el otro— han sido un campo fértil para la desinformación o para falsedades. Trump mismo está bajo escrutinio por compartir desinformación sobre un medicamento descartado para el tratamiento del coronavirus, en videos que fueron eliminados de Twitter y Facebook.

Los funcionarios describieron la desinformación como parte de un plan de Rusia para crear confusión. Las fuentes no precisaron si ese plan estaba relacionado directamente con los comicios de noviembre, aunque algunos textos publicados en las páginas web al parecer descalificaban al contrincante demócrata de Trump, Joe Biden. Los artículos evocan los intentos rusos de 2016 de exacerbar las relaciones raciales en Estados Unidos de impulsar acusaciones de corrupción contra figuras políticas estadounidenses.

Aunque funcionarios estadounidenses han advertido antes sobre la difusión de desinformación relacionada con la pandemia, el martes fueron más allá al señalar a una agencia informativa registrada en Rusia, InforRoss, que administra varios sitios en internet —InfoRos.ru, Infobrics.org y OneWorld.press— que han aprovechado la pandemia para impulsar objetivos antioccidentales y diseminar desinformación.

InfoRos no había respondido el martes un correo electrónico.