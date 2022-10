San Francisco - El hermano menor de un hombre sospechoso del secuestro y asesinato de una bebé de 8 meses, sus padres y un tío, fue arrestado bajo la sospecha de que ayudó a su hermano a destruir evidencia, dijeron las autoridades el viernes.

Alberto Salgado, de 41 años, fue detenido a última hora del jueves y acusado de conspiración criminal, complicidad y destrucción de pruebas, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Merced. El hombre fue ingresado en la cárcel del condado de Merced, el mismo lugar donde el sospechoso Jesús Salgado, de 48 años, está detenido por cargos de secuestro y asesinato. No estaba claro si alguno de los dos hermanos tenía un abogado que pudiera hablar en su nombre.

Los cuerpos de Aroohi Dheri, su madre Jasleen Kaur, de 27 años, su padre Jasdeep Singh, de 36 años, y su tío Amandeep Singh, de 39 años, fueron encontrados por un trabajador agrícola a última hora del miércoles en un huerto de almendros en una zona remota del Valle de San Joaquín, el corazón agrícola de California.

Jesús Salgado -un delincuente convicto que intentó suicidarse un día después de los secuestros- había trabajado para el negocio de camiones de la familia y tenía una larga disputa con ellos, indicó el jueves el sheriff del condado de Merced, Vern Warnke, a The Associated Press.

El hombre fue atendido en un hospital antes de ser llevado a la cárcel.

Warnke había dicho que los detectives también estaban buscando a una persona de interés que se cree que es su cómplice.

Los familiares de las víctimas y los miembros de la comunidad Punjab Sikh, mientras tanto, estaban conmocionados por los asesinatos.

En una vigilia celebrada el jueves por la noche en el centro de Merced, cientos de personas sostenían velas encendidas y formaban un círculo alrededor de fotos ampliadas de las víctimas. Líderes religiosos de diferentes confesiones abrieron la ceremonia con oraciones por la familia, informó el Merced Sun-Star.

Esta noche la comunidad se reunió y mostró a la familia Singh que ‘estamos aquí con ustedes y estaremos aquí con ustedes mientras nos necesiten, y recordaremos los nombres de los que perdimos’”, dijo al periódico Priya Lakireddy, amiga de la familia.

La ciudad de Merced, donde la familia vivía y tenía su negocio de camiones, celebrará vigilias nocturnas en su memoria hasta el domingo.

El mayor de los Salgado fue condenado anteriormente por robo en primer grado con uso de arma de fuego en el condado de Merced, intento de detención fraudulenta e intento de impedir o disuadir a una víctima o testigo. Condenado a 11 años de prisión estatal en ese caso, fue liberado en 2015 y puesto en libertad condicional tres años después, según el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California. También tiene una condena por posesión de una sustancia controlada, dijo el departamento.

Los familiares de Salgado se pusieron en contacto con las autoridades y les dijeron que había admitido su participación en el secuestro, dijo Warnke a KFSN-TV el martes. Salgado intentó quitarse la vida antes de que la policía llegara a una casa en Atwater -donde se utilizó una tarjeta de cajero automático perteneciente a una de las víctimas después del secuestro- a unos 14 kilómetros al norte de Merced.

Los esfuerzos por contactar con la familia de Salgado fueron infructuosos el viernes.

Las víctimas eran Punjabi Sikhs, una comunidad que tiene una presencia significativa en el negocio del transporte en el centro de California, donde muchos de ellos conducen camiones, son propietarios de empresas de transporte u otros negocios asociados con el transporte.

Los registros públicos muestran que la familia es propietaria de Unison Trucking Inc. y los familiares dijeron que habían abierto una oficina en las últimas semanas en un estacionamiento que los hermanos Singh también operaban. La disputa con Salgado se remonta a un año atrás, dijo el sheriff, y “se volvió bastante desagradable” en mensajes de texto o correos electrónicos. Otros detalles sobre el empleo de Salgado y la naturaleza de la disputa no estaban disponibles de inmediato.

Warnke señaló que cree que la familia fue asesinada una hora después del secuestro del lunes por la mañana, cuando fueron sacados a punta de pistola de su negocio. Sus cuerpos fueron encontrados cerca de la ciudad de Dos Palos, a unos 50 kilómetros al sur de Merced.

El jueves, Warnke no quiso hablar del estado de los restos de los adultos en el huerto, pero dijo que no estaba claro cómo murió el bebé. Warnke dijo que la niña era la única que no presentaba ningún traumatismo visible y que se le realizará una autopsia.

El vídeo de vigilancia mostró al sospechoso -identificado posteriormente como Salgado- llevando a los hermanos Singh, que tenían las manos atadas a la espalda, al asiento trasero de la camioneta de Amandeep Singh. Condujo a los hermanos y regresó varios minutos después.

A continuación, el sospechoso volvió al remolque que servía de oficina comercial y condujo a Jasleen Kaur, que llevaba a su bebé en brazos, fuera y al interior del camión antes de que el sospechoso se los llevara poco antes de las 9:30 de la mañana.

Horas después, los bomberos encontraron el lunes el camión de Amandeep Singh en llamas en la localidad de Winton, a 16 kilómetros al norte de Merced.

Los agentes de policía se dirigieron a la casa de Amandeep Singh, donde un miembro de la familia intentó contactar con él y con la pareja. Al no poder contactar con sus familiares, llamaron a la oficina del sheriff para denunciar su desaparición. Es probable que ya estuvieran muertos.