Washington - El juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos Clarence Thomas justificó este viernes que no estaba obligado a reportar los viajes de lujo que ha hecho durante años pagados por un donante del Partido Republicano porque eran una “forma de hospitalidad de un amigo”.

Según un extenso reportaje de ProPublica, una organización de periodismo de investigación sin fines de lucro, Thomas ha aceptado durante más de dos décadas viajes de lujo casi todos los años del megadonante republicano Harlan Crow sin informar de ellos en los formularios de divulgación financiera, informa ProPublica.

Sus pesquisas, basadas en entrevistas y documentos internos, apuntan que Thomas ha recorrido el mundo en el superyate de Crow, ha viajado con él en su avión privado y ha ido con él a un exclusivo resort solo para hombres en California, además de viajar al rancho del magnate en el este de Texas.

El informe publicado este jueves detalla varios viajes que Thomas realizó a bordo del yate y el jet privado de Crow, así como al resort privado de Crow en las montañas de Adirondacks, en el noreste del estado de Nueva York. Un viaje a Indonesia en 2019 podría haber costado más de $500,000 si Thomas hubiera alquilado el avión y el yate él mismo, indicó ProPublica.

Los magistrados del Tribunal Supremo, al igual que otros jueces federales, están obligados a presentar un informe anual de divulgación financiera en el que se les pide que enumeren los regalos que han recibido. No estaba claro por qué Thomas omitió los viajes, pero según una guía de política judicial consultada por The Associated Press, la comida, el alojamiento o el entretenimiento recibidos como “hospitalidad personal de cualquier individuo” no necesitan ser declarados si se trata de la residencia personal de ese individuo o de su familia. Dicho esto, se supone que la excepción a la obligación de informar no cubre el “transporte que sustituya al transporte comercial” ni las propiedades de una entidad.

Una portavoz del Tribunal Supremo acusó recibo de un correo electrónico de la AP en el que se pedían comentarios de Thomas, pero no facilitó más información. ProPublica escribió que Thomas no respondió a una lista detallada de preguntas de la organización.

En un comunicado tras conocerse la controversia de sus vacaciones, el juez explicó que el conocido donante republicano y magnate inmobiliario Harlan Crow ha sido durante los últimos 25 años uno de sus “amigos más queridos” con el que ha hecho “varios viajes familiares”.

“Cuando entré al Supremo, pregunté a mis colegas y a otros miembros del Poder Judicial y se me informó de que no tenía que reportar este tipo de hospitalidades por parte de amigos personales no vinculados con el tribunal”, dijo.

Thomas aseguró que se ha “esforzado para cumplir ese consejo” y respetar las normas de transparencia desde que fue nombrado en 1991 como juez del Supremo por el presidente republicano George H.W. Bush (1989-1993).

Sin embargo, prosiguió Thomas, el Poder Judicial actualizó el mes pasado el reglamento interno, por lo que su intención es “cumplir con la normativa de cara al futuro”.

Con información de AP y EFE.