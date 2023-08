La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió hoy, martes, una opinión cualificada en la que detalló cinco hallazgos de irregularidades registradas en el Municipio de Cabo Rojo, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de julio de 2021, y recomendó la implementación de un Plan de Acción Correctiva (PAC) para evitar violaciones a futuro.

La agencia resaltó, mediante declaraciones escritas, que una opinión cualificada se emite cuando “los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados”.

La OCPR añadió que este informe de auditoría es el primero de dos y adelantó, a preguntas de este medio, que en un futuro cercano publicarán el segundo informe.

El primer hallazgo detalló que, en 2020, se emitió un pago de $17,625 a un exalcalde por los excesos acumulados por vacaciones entre 2015 y 2016.

“La Ley 81-1991 establece que el término que tenía el Municipio para liquidar el exceso acumulado y no utilizado era el 30 de junio del año natural próximo al que ocurre el exceso. Si no se utilizan o se pagan dichos excesos durante el término indicado, se pierden. Por tanto, al 2020 no debieron existir balances acumulados para el 2015 y 2016, pues estos quedaron sin efecto. Como consecuencia, no procedía el pago de dichos balances”, resalta el informe.

Dicha situación, sostuvo la OCPR, se remitió al Departamento de Justicia, el 8 de mayo de 2023, para tomar las acciones correspondientes.

En un segundo hallazgo, la OCPR estableció que el Municipio contrató servicios profesionales de tasación de propiedades con personas que carecían de la licencia requerida por ley. “El Municipio no verificó que el presidente de la corporación y la persona subcontratada contaran con la licencia de evaluador profesional de bienes raíces de Puerto Rico”, señaló en el escrito.

Este señalamiento también fue remitido a Justicia y a la Junta Examinadora de Evaluadores Profesionales de Bienes Raíces de Puerto Rico mediante cartas enviadas el 8 de mayo de 2023.

Asimismo, el tercer hallazgo señaló que el ayuntamiento no le requirió al contratista seleccionado para administrar el vertedero municipal un plan de emergencias y procedimientos de salud y seguridad, así como un “plan de operaciones con la descripción de los procedimientos para el tratamiento, el almacenamiento o la disposición de los desperdicios sólidos no peligrosos”.

Relacionado a dicho hallazgo, la OCPR añadió que no se le requirió al contratista que presentara evidencia de haber obtener una póliza de responsabilidad pública “necesaria para tomar acciones correctivas y (para) compensar a terceras partes por daños que fueran ocasionados por accidentes que surgieran de la operación del vertedero”.

El contrato emitido el 1 de julio de 2021 tendría vigencia hasta el 31 de junio de 2014 y un valor de $1,080,000. No obstante, “el 13 de diciembre de 2021 el Municipio rescindió el contrato basado en la admisión de culpabilidad del presidente de la compañía por la comisión de actos delictivos bajo estatutos federales”.

El cuarto hallazgo de la auditoría reveló que el Municipio no retuvo $57,723 por concepto de servicios prestados por dos compañías de responsabilidad limitada (LLC) foráneas y no estadounidenses con fines de lucro. El ayuntamiento tampoco hizo la retención mandatoria a la empresa administradora del vertedero.

“No realizó retenciones por $43,335 a dos compañías de responsabilidad limitada. Los pagos por $149,431 se realizaron el 5 de enero de 2021. No retuvo $14,388 a la compañía que operaba y administraba el vertedero. Del 16 de septiembre al 18 de noviembre de 2021, el Municipio le pagó $143,888″, detallo el informe.

El quinto hallazgo resaltó que el Municipio de Cabo Rojo no realizó las investigaciones administrativas correspondientes de 28 de los 34 accidentes con 32 vehículos municipales registrados entre el 2018 y 2021. “La falta de información detallada sobre los accidentes no permite fijar responsabilidades a los empleados o funcionarios negligentes, y propicia que ocurran situaciones similares”, indicó la agencia.

Otros dos asuntos contenidos en el informe son el pago de $149,431 a dos compañías para el desarrollo de un proyecto de ciudad inteligente y plataformas digitales. “Nuestro examen reveló que dichos desembolsos no habían tenido utilidad. El 23 de febrero de 2021 el alcalde canceló los contratos”, puntualiza el texto de la auditoría.

La mayoría de los señalamientos, así como las acciones correctivas, fueron acogidos por el alcalde Jorge Morales Wiscovitch. No obstante, en varias instancias señaló que las acciones se desarrollaron en la administración anterior, pues el mandatario municipal fue electo en 2020 y comenzó su gestión en 2021.

La auditoría, finalmente, recomienda a la Oficina de Gerencia y Presupuesto asegurar que el Municipio de Cabo Rojo cumpla con el “Plan de Acción Correctiva”, establecido por la Oficina del Contralor.

“A los funcionarios y a los empleados del Municipio de Cabo Rojo, les exhortamos a velar por el cumplimiento de la ley y la reglamentación aplicables, y a promover el uso efectivo, económico, eficiente y ético de los recursos del Gobierno en beneficio de nuestro Pueblo”, lee el informe.

Justicia confirmó a El Nuevo Día que iniciaron investigaciones tras recibir los referidos de la OCPR.