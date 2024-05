“He hecho un trabajo excelente”, afirma Ana Escobar sobre su rol como secretaria de Corrección

“Estoy dispuesta a participar de cualquier entrevista”

Concluida la vista pública y abordada sobre el asunto, Escobar Pabón defendió su gestión administrativa. “No existe ninguna razón para que yo diga, en este momento, que voy a estar renunciando a mi cargo. He hecho mi trabajo de manera excelente por tres años y cuatro meses. Hemos hecho un sinnúmero de logros para el DCR y continuaré trabajando en beneficio de mis compañeros de trabajo, la población correccional y sus familiares, a menos que exista alguna razón por la que el señor gobernador me retire la confianza”, afirmó.

Dijo, además, que estaba dispuesta a participar del proceso de interpelación, si así fuese solicitado. “Estoy dispuesta a participar de cualquier entrevista que me quieran hacer en la Cámara de Representantes, el Senado, el Departamento de Justicia y cualquier entidad que requiere información sobre el DCR. No hay nada que ocular, no hay nada que negar”, sostuvo. “Nunca me he escondido”, agregó.