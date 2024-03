Gobierno aguarda por el aval de la Junta Fiscal para finiquitar la adquisición de generadores

La negociación entre el gobierno de Puerto Rico y la compañía New Fortress Energy para que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) adquiera los 17 generadores eléctricos instalados en las centrales San Juan y Palo Seco ya concluyó, informó este jueves el gobernador Pedro Pierluisi .

Ahora, indicó, corresponde que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) avale la transacción, lo que, aunque no tiene una fecha definida, espera que suceda en los próximos días.

Según Pierluisi, se mantienen “monitoreando el sistema” y su expectativa es que “no vamos a tener apagones, aunque los generadores, en estos próximos días, no estuvieran disponibles” . Arguyó que, al momento, la demanda energética está por los 2,600 megavatios y la capacidad, en 3,150, cuando se incluyen los generadores.

“ La posibilidad de apagones, realmente, no se veía venir en estos próximos días. Claro, sabemos que, cuando llegue la etapa pico de la demanda y el calor, la etapa del calor, es otro cantar. Por eso, es que queremos tener esos generadores disponibles, porque nos proveen un resguardo, una reserva adicional, que es más que necesario”, apuntó.

Respecto a la negociación para la adquisición de los generadores, insistió en que ya culminó, al igual que la compra del combustible necesario para operarlos. “Ahora, el asunto está bajo la consideración de la Junta. Esperamos que no debe haber escollo u objeción, porque se ha mantenido a la Junta informada durante todo este proceso, así que eso está a punto de finiquitar, o sea, de concluir”, sostuvo, a preguntas de El Nuevo Día.

“Ahora, realmente, lo que queda es que la Junta le dé visto bueno a los contratos que ya han sido negociados y eso debe ser inminente. Usualmente, la Junta se reúne los viernes, pero puede tomar decisiones por vía de referéndum antes de la reunión regular semanal que tiene los viernes. Me siento confiado de que no va a haber problemas”, abundó.

Gobierno debe documentos

“Estamos trabajando con el gobierno y hemos revisado el acuerdo propuesto. Tan pronto recibamos la versión final del contrato, la Junta de Supervisión completará su revisión final de manera expedita” , dijo Santiago, en declaraciones escritas, aunque no dio detalles de los documentos pendientes.

A petición de El Nuevo Día , el secretario auxiliar de la gobernación para Asuntos Energéticos, Francisco Berríos , precisó, por escrito, que, tras la transacción, el combustible para los generadores será cubierto por la AEE. Mientras los generadores estaban en manos de FEMA, la agencia federal no solo se encargaba de pagarlos, sino también de costear el combustible y su mantenimiento.

“Durante la misión de FEMA y el Cuerpo de Ingenieros , el combustible era suplido por parte del gobierno federal. Con la transición de estas unidades temporeras a la Autoridad de Energía Eléctrica, el combustible pasa también a ser responsabilidad de la operación y presupuesto del sistema eléctrico. Cabe destacar que el uso de estas unidades dependerá de la demanda energética, la disponibilidad de generación y el análisis de costos, es decir, no necesariamente las unidades van a estar en servicio de manera constante” , afirmó.

El pasado 29 de febrero, FEMA comprometió los fondos necesarios para la adquisición de los generadores, pero aún no revela el costo hasta que se consume la transacción, como dicho Berríos, también presidente de la Junta de Gobierno de la AEE .

Cuestionado el gobernador si, dada la necesidad de este equipo, no debió ser un asunto que se completara hace algún tiempo, incluso con la JSF, respondió que es “complejo” con la intervención de varios actores que, no solo incluyeron a FEMA y e Energía federal, sino también a New Fortress Energy, la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia y la AAPP.