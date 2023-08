Si el gobierno federal no autoriza duplicar la cantidad de generación temporera que inyectará a la red eléctrica en Puerto Rico, las proyecciones de Genera PR para llevar la flota generatriz a un estado “aceptable” se retrasarían por alrededor de un año, estimó este miércoles el vicepresidente de Operaciones de la empresa, Daniel Hernández Morales.

El efecto de esa variable implicaría que el objetivo establecido por Genera PR de reducir a la mitad las salidas de servicio de las unidades generatrices se cumpliría a fines de 2025 y no para diciembre de 2024.

“Para poder llevarlo a la mitad (las salidas forzadas) y cumplirlo a finales del año que viene, necesitamos 700 megavatios (MW). Si lo que hay son 350 MW (provistos por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, en inglés), te diría que, en lugar de completar el proceso para el 2024, estaríamos completándolo a finales del 2025. Nos estaríamos tardando, quizás, hasta dos años”, sostuvo Hernández, en un aparte con El Nuevo Día, luego de comparecer a una vista de la Comisión de Asuntos Energéticos del Senado.

Durante la audiencia, presidida por el senador Javier Aponte Dalmau, Hernández Morales alegó que FEMA optó por recortar a la mitad la generación temporera que sufragaría a través de unidades portátiles a consecuencia de un cambio respecto de la garantía que ofreció, en pasados meses, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en torno a la disponibilidad de la unidad #1 de la central Aguirre, en Salinas. Esta unidad, que lleva más de un año fuera de servicio, tiene capacidad para producir hasta 450 MW, pero Hernández Morales anticipó que no estará en funcionamiento hasta septiembre.

Por el el momento, FEMA y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, en inglés) solo han instalado y conectado a la red las unidades portátiles que operan desde la central Palo Seco, en Toa Baja, que desde junio producen 150 MW. A mediados de septiembre, deben entrar en servicio los megageneradores colocados en la central San Juan, que agregarían 200 MW.

Según el ejecutivo, la agencia federal prevé mantener las unidades conectadas hasta marzo del año entrante, aunque Genera PR procura que ese término se extienda, al menos, hasta diciembre de 2024.

“Tenemos la gente dialogando en Washington, y no solamente Genera, sino una coalición de distintos sectores, que reconocen la necesidad de tener esa generación adicional temporera por un tiempo más prolongado y llevar la condición de la flota de generación a un nivel más aceptable”, dijo Hernández Morales, quien mencionó que tanto el gobernador Pedro Pierluisi como el liderazgo legislativo apoyan los esfuerzos para aumentar la generación temporera y extender el período de permanencia de las unidades.

El plan de mantenimiento que Genera PR espera ejecutar fue reseñado por este diario el pasado domingo, e implica las salidas escalonadas de todas las unidades principales de la flota desde el presente hasta finales de 2024, con miras a reemplazar “componentes críticos” que incrementen su “confiabilidad”. De acuerdo con Hernández Morales, partiendo de datos que la AEE suministró a la empresa, durante la primera mitad de este año, el 32% de la capacidad generatriz salía de servicio mensualmente, un indicador que la compañía aspira a reducir a entre 15% y 16%.

“A mí, me parece que ese plan de mejoras no es ejecutable, según lo que hemos hablado aquí. Si usted no tiene esos 700 MW de generación el mes que viene aquí disponibles (…), este plan no lo puede ejecutar”, planteó, por su parte, Aponte Dalmau, a lo que Hernández Morales replicó que “eso es lo que hemos establecido”, en referencia a las gestiones ante las autoridades federales.

A lo largo de la vista, el senador Aponte Dalmau cuestionó las proyecciones del jefe de Operaciones de Genera PR, al establecer que el estado de la flota que administran desde el 1 de julio no era “sorpresa para nadie”.

Hernández Morales refutó parcialmente la aseveración del presidente de la Comisión de Asuntos Energéticos: sostuvo que, en 2021, cuando él fungía como director de Generación en la AEE, el índice de salidas forzadas rondaba el 14%.

En respuesta, Aponte Dalmau requirió que Genera PR entregue a la comisión el “inventario” del estado de las plantas con el que la empresa contaba al momento de entrar a la licitación que redundó en el contrato de operación y mantenimiento.

“No podemos seguir aquí echándose culpas entre cada uno de los contratantes a este proceso”, manifestó el legislador popular.