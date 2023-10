El Senado y la Cámara de Representantes pidieron este jueves a La Fortaleza la devolución del controvertible proyecto que busca enmendar varios artículos de la Ley de Armas, uno de los cuales reduciría a solo 300 metros la distancia entre las armerías y escuelas.

El portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Ángel Matos García, confirmó que la devolución de la pieza legislativa fue solicitada por el Ejecutivo.

En días recientes, los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón y Denis Márquez Lebrón, así como el representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Bernardo Márquez Reyes, solicitaron al gobernador Pedro Pierliuisi que vetara la pieza.

Matos García indicó que, en la sesión de la Cámara del pasado martes, el asesor en asuntos legislativos de La Fortaleza, Alberto León, notificó que querían “darle la oportunidad al Legislativo a que (el proyecto) fuera devuelto para corregir enmiendas de estilo, ya que las enmiendas no concuerdan con el texto de la Ley de Armas y eso forzaría que la medida quedara vetada de inmediato”.

“Sin tener el beneficio de dialogar con el compañero Luis ‘Narmito’ Ortiz Lugo, autor del (proyecto) sustitutivo de la Ley de Armas, porque está fuera del país, me comuniqué con el presidente (de la Cámara, Rafael ‘Tatito’ Hernández) y salvé la medida como portavoz”, dijo Matos García.

De paso, el legislador defendió la medida con las enmiendas que permitirían que armerías estén ubicadas a 300 metros de escuelas.

“Tengo que confesar mis sentimientos encontrados, porque se ha creado una analogía falsa, inexistente, de que, porque una armería esté a menos de una milla radial de una institución educativa, en este caso, una escuela, eso sea conducente a algo malo. No es que hoy tengamos necesariamente armerías y escuelas muy cerca, pero yo, que defiendo la Ley de Armas y la promuevo para que el ciudadano respetuoso de las leyes tenga igual o mejor oportunidad que la comunidad criminal que no negocia sus licencias, pues no entiendo la controversia”, opinó.

Cuestionado sobre qué mensaje se lleva a la ciudadanía y a los menores en las escuelas, Matos García respondió: “En mi caso personal, yo no entiendo cuál es el mensaje negativo que se lleva, no entiendo el mensaje negativo de que una armería esté al frente de una escuela, si puede haber una farmacia frente de la escuela. Ahora mismo, yo no recuerdo si este requisito de distancia les aplica a los negocios de cannabis. Entonces, ¿cuál es la diferencia o la maldad oculta de que un negocio de cannabis esté frente a la escuela, pero hay un fantasma con relación a las armerías?”. Acto seguido, recalcó que sus declaraciones eran en carácter personal y “no a nombre de partidos y delegaciones”.

El político manifestó que “no se está legislando para que (las armerías) están frente por frente, sino que se redujo (la distancia) de 1,000 a 300 metros, pero no veo la maldad frente con frente”. Sostuvo que desconoce si, “en algún municipio, hay un buen local que cumple para una empresa que quiere montar una armería y le sale más barato estar unos poquitos pies más cerca”.

Reconoció, sin embargo, que, con la devolución de la medida a la Legislatura, regresa la controversia sobre la ubicación de las armerías. “Si hay algo que atender, que se atienda”, dijo, para agregar que el proyecto “vuelve a un comité de conferencias” de ambos cuerpos legislativos para zanjar diferencias.

La secretaria de Prensa de La Fortaleza, Sheila Angleró, confirmó, entretanto, que la Oficina de Asuntos Legislativos realizó un análisis e identificó varias objeciones de las agencias al lenguaje aprobado y que necesitan ser atendidas antes de que el gobernador la pueda considerar.

“Ellos (Senado y Cámara de Representantes) accedieron a revisarlo y, para eso, hacía falta que ambos cuerpos consintieran en la devolución”, señaló Angleró.

En una carta dirigida al gobernador, la senadora Santiago Negrón y el representante Márquez Lebrón expresaron que “no existe justificación en cuanto a política pública que permita que las armerías estén en frente o a lado de planteles escolares”.