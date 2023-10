El Senado aprobó este lunes, con enmiendas, un proyecto de ley que, en pleno año preelectoral, aumentaría de 15% a 50% la partida en fondos legislativos a la que tienen acceso los representantes y senadores por distrito para conceder ayudas directas a sus constituyentes.

El Proyecto de la Cámara 1770 fue atendido mediante el mecanismo de descargue, sin discusión legislativa. La medida recibió 18 votos a favor de miembros de las delegaciones del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD), con excepción del portavoz de la Pava, Javier Aponte Dalmau, quien votó en contra.

Al senador Aponte Dalmau, se sumaron los legisladores del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe, la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, y el independiente José Vargas Vidot. La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, estuvo ausente, al igual que el presidente senatorial, José Luis Dalmau, y sus correligionarios Ada García Montes y Rubén Soto.

“Ellos (los senadores por distrito) quieren atender esto, tener más capacidad para dar donativos legislativos lo más pronto posible. Estoy totalmente alejado y distanciado de esa medida. A mí, no me parece bien, pero yo soy un voto aquí. La mayoría quiere aprobar esto, pues, ‘at your risk’ (a tu propio riesgo)”, dijo Aponte Dalmau, senador por el distrito de Carolina, sobre las razones para llevar la medida a votación sin discusión previa.

Insistió en que no se debe elevar la partida disponible para otorgar ayudas directas hasta que se conozca el desenlace de una auditoría que lleva a cabo la Oficina del Contralor sobre el uso del Fondo de Mejoras Municipales, también conocido como “barrilito”, que asciende a $30 millones el presente año fiscal y permanece bajo la custodia la Autoridad de Tierras.

Mediante una legislación aprobada al cierre del pasado cuatrienio, el trámite para disponer del dinero fue modificado para que se manejara a puertas cerradas entre los legisladores y la Autoridad de Tierras, a pesar de que previamente el proceso era público y requería la aprobación de resoluciones legislativas. Esos cambios provocaron una serie de señalamientos relacionados con la utilización de los fondos.

A principios de 2022, la Cámara de Representantes también investigó el asunto, concluyendo que la Autoridad de Tierras fue “negligente” en la administración del dinero.

“Puedo entender que todos los legisladores de distrito tienen un sinnúmero de peticiones y se hace una gestión sumamente loable con estos fondos, pero ha habido, lamentablemente, compañeros que han hecho mal uso de estos fondos y cada vez se han puesto mas creativos. Hay un proceso de auditoría el cual, indudablemente, va a traer unos nuevos señalamientos que tendrán que ser corregidos administrativamente”, puntualizó Aponte Dalmau.

Actualmente, la partida dispuesta para cada legislador por distrito en el Fondo de Mejoras Municipales tiene que ser utilizada en un 85% para el desarrollo de obras permanentes. De aprobarse la medida en ambas cámaras, podrían ampliarse a un 50% los fondos para los ciudadanos.

El Fondo de Mejoras Municipales es un pote de dinero que se nutre de una aportación del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) y está a la disposición de los legisladores por distrito para que asignen partidas a entidades sin fines de lucro y gobiernos municipales.

La medida, aprobada en la Cámara el 3 de octubre, regresa ahora a ese cuerpo legislativo, luego que el Senado insertara enmiendas dirigidas a, entre otras cosas, facultar al secretario de Agricultura a actualizar la reglamentación vigente a las disposiciones incluidas en esta legislación.