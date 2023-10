La Cámara de Representantes aprobó este martes un proyecto de ley que, en pleno año preelectoral, aumentaría de un 15% a un 50% la partida en fondos legislativos a la que tienen acceso los representantes y senadores por distrito para conceder ayudas directas a sus constituyentes.

Actualmente, la partida dispuesta para cada legislador por distrito en el “Fondo de Mejoras Municipales”, también conocido como “barrilito”, tiene que ser utilizada en un 85% para el desarrollo de obras permanentes, fórmula que podría ser historia si la medida es avalada por ambas cámaras.

La medida fue aprobada en la Cámara con 38 votos de las delegaciones del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP). Estos últimos lideraron un intenso y extenso debate al que no se sumó ningún legislador de la Pava, a pesar de favorecer la pieza legislativa. Los representantes de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Proyecto Dignidad y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) rechazaron la propuesta.

“Como está la ley, hay una limitación de hasta un 15%, y cuando se gasta, hasta ahí llegó. No podemos darle dinero a las pequeñas ligas, no podemos darle aportaciones a los niños y niñas que están en béisbol, en fútbol, en natación”, argumentó el portavoz alterno del PNP en la Cámara, Gabriel Rodíguez Aguiló al defender el Proyecto de la Cámara 1770, de la autoría del novoprogresista Er Yazzer Morales.

El “Fondo de Mejoras Municipales” es un pote de dinero que se nutre de una aportación minúscula del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) y está a la disposición de los legisladores por distrito para que asignen el dinero a entidades sin fines de lucro y gobiernos municipales. Mediante una legislación aprobada al cierre del pasado cuatrienio, el trámite para disponer del dinero fue modificado para que se manejara a puertas cerradas entre los legisladores y la Autoridad de Tierras, a pesar de que previamente el proceso era público y requería de la aprobación de resoluciones legislativas.

La medida fue creada por el representantes Er Yazzer Morales. (Pablo Martínez)

“Es una pena escuchar que esto se quiera resumir única y exclusivamente a que el legislador que asigna estos fondos quiere politiquear con esto. Me da la impresión de que en esos escaños de acumulación no hay niños que juegan pelota, no hay niños que necesitan equipo de oxígeno... parece que esos representantes por acumulación lo que representan es unos pedacitos de oro”, dijo el penepé Luis “Junior” Pérez Ortiz.

Por su parte, el portavoz del PNP en la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, señaló que “el venir aquí a oponerse, aquellos que representan a todos pero no representan a nadie, es un flaco servicio a atender las necesidades de nuestros constituyentes”, señaló,

Durante el debate, el portavoz del MVC, José Bernardo Márquez, trajo a la discusión una comunicación que le envío la contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, en la que la funcionaria consignó que le “aterra” la idea de concederle mayor flexibilidad a los legisladores para la utilización del fondo, así como aumentar la partida a la que tendrían acceso.

“Esas fueron las palabras de la Contralora de Puerto Rico, pero nadie hace referencia a eso. Aquí lo que hacen referencia es a que están en la calle salvando el mundo, mientras otros supuestamente están durmiendo en cunas de oro”, indicó Márquez.

Recordó, además, que hace un año y medio que la Oficina del Contralor realiza una auditoría sobre el uso de estos fondos como resultado de unos referidos que hicieron, incluyendo uno de parte del legislador realizado en febrero del 2022. Igualmente, señaló que entre enero y marzo de 2022 la Cámara de Representantes investigó el asunto, concluyendo que la Autoridad de Tierras fue “negligente” en el manejo del dinero que, para el presente año fiscal, asciende a $30 millones.

Durante el debate, el portavoz del MVC, José Bernardo Márquez, trajo a la discusión una comunicación que le envío la contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, en la que la funcionaria consignó que le "aterra" la idea de concederle mayor flexibilidad a los legisladores para la utilización del fondo, así como aumentar la partida a la que tendrían acceso. (Xavier Araújo)

“No estoy diciendo que no hay necesidad en nuestras comunidades… lo que estamos diciendo es que los procesos y la manera de administrar los fondos se tienen que hacer conforme a la ley”, ripostó Márquez.

La representante del MVC, Mariana Nogales, cuestionó por su parte que legisladores defendieran el proyecto como mecanismo que les permitiría ampliar las ayudas a ciudadanos que necesitan, entre otros asuntos, ayudas médicas y de desarrollo deportivo, pero “le votan en contra a todas las medidas que pretrenden aguantar el abuso de las aseguradoras” y “le siguen recortando el presupuesto al Departamento de Recreación y Deportes”.