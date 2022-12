El Departamento de Justicia denegó una petición del representante José Bernardo Márquez Reyes para que se impugnara la validez de la ley que permite a los legisladores de distrito administrar el dinero del Fondo de Mejoras Municipales mediante solicitudes a la Autoridad de Tierras, en el mecanismo conocido como barril o barrilito de tocino.

En febrero de este año, Márquez Reyes había denunciado que el mecanismo legislado en diciembre de 2020 por la entonces mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) era contrario a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, así como a una opinión vigente del Departamento de Justicia, y en octubre solicitó formalmente al secretario de esta agencia, Domingo Emanuelli, que radicara un recurso de “quo warranto” con miras a arrebatar a los senadores y representantes por distrito la facultad de asignar unilateralmente ese dinero, proveniente de una porción de los recaudos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU).

Emanuelli, sin embargo, denegó inicialmente la petición en una misiva a Márquez Reyes el 14 de octubre, y rechazó igualmente la reconsideración el pasado 30 de noviembre.

PUBLICIDAD

“Si me estás diciendo que vas a ejercer la discreción de no radicar un ‘quo warranto’, dame fundamentos. Se supone que en un gobierno de ley y orden no actúe arbitrariamente, por lo que a cada cual le da la gana de hacer”, planteó Márquez Reyes en entrevista con El Nuevo Día.

En su carta del 14 de octubre, Emanuelli señaló, como uno de los elementos que le impedían radicar el “quo warranto”, que el Departamento de Justicia tiene la responsabilidad ministerial de “comparecer a los foros judiciales para defender la validez de los estatutos, reglamentos o preceptos legales debidamente aprobados”. En ese sentido, el secretario de Justicia sostuvo que la Ley 173-2020 otorgó expresamente a los legisladores de distrito el poder de definir “administrativamente”, junto a la Autoridad de Tierras, el uso del Fondo de Mejoras Municipales en las jurisdicciones que representan.

En tanto, en su respuesta del 30 de noviembre a la solicitud de reconsideración, Emanuelli argumentó que el cuestionamiento de Márquez Reyes a la constitucionalidad de que legisladores realicen funciones administrativas requeriría que el Departamento de Justicia emitiera una opinión legal. Sin embargo, una carta circular de la agencia dispone que “el secretario no emitirá dictámenes a las comisiones legislativas ni a sus miembros individualmente”.

La presentación de un recurso de “quo warranto” –en esencia un mecanismo para forzar a una persona a plantear los fundamentos que le dan derecho a ejercer una función oficial– solo puede realizarse directamente por el secretario de Justicia, sea “motu proprio” o a petición de un tercero. Márquez Reyes puntualizó que, en 1989, el entonces secretario de Justicia, Héctor Rivera Cruz, en una opinión que le solicitó el gobernador de turno, Rafael Hernández Colón, había concluido que los barriles –partidas asignadas directamente por los legisladores para obras permanentes– o barrilitos –asignaciones destinadas a compra de materiales o servicios– eran inconstitucionales porque cedían a senadores y representantes facultades ejecutivas. En 1994, el Supremo ratificó esa interpretación, por lo que las asignaciones para obras en los distritos representativos y senatoriales deben atravesar el trámite ordinario en la Legislatura, típicamente mediante la aprobación de una resolución conjunta.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la Ley 173-2020, firmada por la exgobernadora Wanda Vázquez luego de las elecciones en las que el PNP perdió el control de ambas cámaras, autorizó a que los legisladores de distrito administraran el 0.1% de los recaudos del IVU, en conjunto con la Autoridad de Tierras, un mecanismo que, a lo largo de los pasados dos años, ha derivado en múltiples señalamientos de irregularidades y pesquisas relacionadas con el uso de fondos.

Márquez Reyes cuestionó que, entre sus respuestas, el secretario de Justicia afirmara que su deber ministerial le impida impugnar la validez de los estatutos, pues señaló que en al menos dos casos judiciales recientes la agencia ha acogido o presentado argumentos sobre la inconstitucionalidad de distintas leyes. Al rechazar la reconsideración, Emanuelli no abordó ese punto.

“Es un argumento un tanto circular. Si te pido una opinión yo no cumplo, pero si te presento la oportunidad de llevar un pleito con el recurso legal que la ley permite entonces no quiero ejercer la discreción de presentarlo y nos quedamos de brazos cruzados. Es lo inaudito de esto, que hay un pote de dinero diseñado y que está siendo administrado ilegalmente sin que nadie se inmute”, dijo Márquez Reyes, al señalar que la contralora Yesmín Valdivieso, tras ser consultada por su oficina, sí emitió una opinión en la que afirma la inconstitucionalidad de la Ley 173.

“Si lo que busca el representante Márquez es impugnar la validez de la Ley 173-2020, la cual enmendó el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, para crear, en su sección 4050.09, el Fondo de Mejoras Municipales, no corresponde presentar un ‘quo warranto’. Es el tribunal quien determina la inconstitucionalidad de una ley. Igualmente, la Asamblea Legislativa puede tomar acción al respecto, de acuerdo a los poderes que le confiere la constitución”, sostuvo Emanuelli en unas declaraciones escritas.

Un proyecto presentado en marzo por Márquez Reyes busca crear una estructura de “presupuestos participativos”, en los que miembros de las comunidades tuvieran injerencia sobre las obras a las que se asignaría el dinero del Fondo de Mejoras Municipales, pero no se le ha dado curso en la Comisión de Hacienda, al tiempo que la Cámara derrotó en noviembre una medida del presidente del cuerpo, Rafael “Tatito” Hernández, que proponía que una comisión conjunta legislativa determinara a qué proyectos se destinaría el dinero de ese pote. Márquez Reyes consideró que el proyecto de Hernández adolecía de los mismos vicios de inconstitucionalidad que la Ley 173, pues mantenía en la rama legislativa la función de distribuir el dinero y hubiera creado una oficina de subastas para “agilizar” su uso.