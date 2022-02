La contralora Yesmín Valdivieso ordenó una auditoría, a solicitud del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, sobre el manejo en la Autoridad de Tierras de los fondos que allí se custodian, sobre $20 millones, y que son distribuidos por legisladores de distrito.

En la investigación también estará colaborando la Oficina de la Inspectora General (OIG), confirmó su titular, Ivelisse Torres.

Valdivieso indicó a El Nuevo Día que la directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez, le relató, en una conversación que tuvieron el pasado viernes, un cuadro tétrico dentro de la oficina que maneja el Fondo de Mejoras Municipales.

“Me puso al tanto de unas preocupaciones que ella tiene, me habló de la Ley 173-2020 y me dio una información que me paró los pelo. Cuando aprueban cosas en los últimos días de sesión me preocupa”, dijo Valdivieso al referirse a una pieza legislativa radicada en la Cámara aprobada sin vistas pública y a toda prisa. El proyecto incluye múltiples enmiendas al Código de Rentas Internas.

Torres, por su parte, señaló que recibió un referido del Departamento de Agricultura, en el que se solicitó la intervención “por posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos”.

“No sabemos hasta dónde llegan las alegaciones, pero cuando se recibe un referido parte de lo que dispone el Código Anticorrupción es que las entidades que evaluamos nos reunimos y discutimos para maximizar los recursos”, afirmó Torres.

La OIG tiene jurisdicción sobre la Rama Ejecutiva.

Producto de la Ley 173-2020, legislación aprobada a toda prisa y sin vistas públicas en diciembre del 2020, la entonces mayoría penepé en la Legislatura dejó en manos de la Autoridad de Tierras, pero sin asignarle recursos administrativos, el control del dinero generado por el .1% del .5% del Impuesto de Ventas y Uso Municipal (IVU).

La ley provocó que la ciudadanía perdiera visibilidad sobre cómo el dinero es repartido. Mientras, según varias fuentes, la lentitud e ineficacia con que la Autoridad de Tierras y su directora Rivera Martínez ha atendido las solicitudes de los legisladores ha provocado una auditoría a ser realizada por un ente externo al Departamento de Agricultura y una petición formal de información del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.

El propio González Beiró solicitó la también intervención de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) y la OIG.

“La preocupación principal mía es el atraso. El año pasado estuvimos recibiendo quejas de legisladores por el tiempo en que se estaba demorando la asignación de fondos una vez se hacían las peticiones y hemos estado tratando de que se agilice el programa y que se hagan las cosas con todas las provisiones”, dijo González Beiró a El Nuevo Día.

El funcionario reconoció que la Autoridad de Tierras ha estado recibiendo y tramitando solicitudes de legisladores sin tener un reglamento aprobado para esos fines.

“Ahora mismo estamos mirando el borrador y espero que en los próximos días tengamos un borrador final”, dijo el jefe de agencia.

La pasada directora de la División de Finanzas de la Autoridad de Tierras, Astrid Rivera, fue despedida recientemente. González Beiró se limitó a indicar a este medio que se trata de una posición de confianza.

¿Fue despedida por el manejo del Fondo de Mejoras Municipales?, se le preguntó.

“No necesariamente. Fue por toda su ejecutoria”, dijo.

¿Qué incluirá la pesquisa?

El Nuevo Día supo que se investigarán varios asuntos: que legisladores se hayan excedido del 15% establecido como límite para asignar a lo que se conoce como “servicios directos” a ciudadanos, la falta de rendición de cuentas sobre el uso del dinero, un patrón de donativos elevados a ciertas entidades sin fines de lucro, la falta de rigor en la entrega de propuestas y la posibilidad de que legisladores estén recibiendo “kickbacks” por el dinero asignado a entidades sin fines de lucro.

González Beiró no confirmó esta información, pero sí aludió a la falta de rigor en el manejo de las propuestas en una carta a Rivera Martínez.

“Todo eso lo he oído”, señaló en entrevista por separado Valdivieso cuando se le preguntó si le ha llegado información sobre donativos por encima de los topes de ley a entidades sin fines de lucro y la intervención de exlegisladores en la otorgación de contratos. “Me está llegando información de todo, pero eso tiene que evidenciar y no tengo esa evidencia. Pero entiendo que no hay un control suficiente, que se le está dando dinero a entidades sin fines de lucro sin que presenten propuestas ni informes y eso va contra todos los principios de usos de dinero público”, dijo.

“Lo que más me preocupa es la parte administrativa. Eso ahora es en coordinación con quien se hable en la Autoridad de Tierras y esa no es la manera más correcta de hacer las cosas. Ya hablé con la directora ejecutiva (Rivera Martínez) y el secretario (González Beiró) y voy a asignar unos auditores”, abundó la funcionaria. “Es investigar lo que está pasando”.

Entre otras cosas, Valdivieso indicó que quiere verificar si se está respetando la ley que limita el uso de los fondos y que el 85% de las asignaciones sean para obra permanente. Un vistazo a la página de la Oficina del Contralor revela que, desde enero del año pasado hasta el 7 de febrero, se habían otorgado $18,727,160 millones en contratos. La mitad se repartió entre municipios ($9,919,064) y el restante entre organizaciones y algunas asignaciones a agencias.

La Ley 173-2020 dispone que del total asignado a cada legislador por distrito se podrá destinar el 85% de cada asignación a mejoras permanentes, mientras que el otro 15% puede que ser destinado a servicios directos a la ciudadanía. Específicamente, el estatuto dispone de manera amplia que ese 15% se podría utilizar “para atender situaciones relacionadas con servicios directos y esenciales a la ciudadanía, tales como: servicios dirigidos a atender a la población de niños, jóvenes y envejecientes, así como servicios directos dirigidos a programas para mejorar la calidad de la vida de los residentes en comunidades desventajadas”.

“El 15% se puede usar para situaciones como compra de sillas de ruedas, cosas directas al ciudadano. No te puedo decir categóricamente que se está violando eso (el tope de 15%), pero sí te puedo decir, por la información que hemos visto hasta el momento que hay informes en que no se indica en qué se usaron los fondos”, indicó González Beiró al reconocer que se trata de una falla administrativa de la Autoridad de Tierras.

Las asignaciones por servicio directo se dan mediante un vale y no están consignadas dentro del registro de contratos de la OCPR.

A pesar de las evidentes fallas, Rivera Martínez permanece en su posición.

¿Por qué no le pide la renuncia a Rivera Martínez?, se le preguntó a González Beiró.

“La Autoridad de Tierras tiene una Junta de Gobierno y soy el presidente. La Junta está al tanto de lo que estamos haciendo y estamos mirando las cosas”, contestó el funcionario al indicar que no ha recibido peticiones de información de agencias de ley y orden ni estatales ni federales, aunque sí confirmó que habrá “cambios” en la Autoridad de Tierras. “Creo que es una combinación de muchas cosas. Hay fallas administrativas de estructura dentro del mismo programa y definitivamente los sistemas de informática son deficientes. Hay múltiples problemas y una vez terminemos la auditoría vamos a poder reestructurar”.

El pasado sábado El Nuevo Día reseñó una carta que le envió González Beiró a Rivera Martínez el 27 de enero, cuando le solicitó una certificación del dinero disponible para cada distrito, una certificación con el estatus de todas las peticiones realizadas este cuatrienio, una certificación de la fecha en que se hizo cada petición y una certificación de la fecha en que la dependencia que dirige desembolsó el dinero.

Información similar ha sido solicitada por la Cámara de Representantes y el pasado viernes Rivera Martínez le solicitó, con éxito, a Hernández Montañez, una prórroga de 20 días para entregar la información a la Cámara. El presidente de la Cámara ha recibido constantes quejas de legisladores de su delegación que sostienen que la Autoridad de Tierras arrastra los pies atendiendo solicitudes en contraste con la celeridad con que supuestamente atiende peticiones de legisladores penepés.

No obstante, Hernández Montañez también ha reconocido que hay malestar de los dos partidos principales.

En la carta firmada por González Beiró, a la que El Nuevo Día tuvo acceso, el funcionario, en letras oscuras, le subrayó a Rivera Martínez que la ley limita a 15% los recursos a ser utilizados para situaciones directas de ciudadanos y le indica que “esta situación” le obliga a ordenar una auditoría completa, que estará a cargo de la División de Finanzas de la Autoridad de Tierras.

“De la evaluación realizada a varios expedientes de entidades participantes y beneficiarias del Fondo de Mejoras Municipales, se observó que por cada entidad existen múltiples expedientes con documentación incompleta y/o vencida. Además, tanto las misivas enviadas por la Legislatura como las propuestas sometidas por las entidades son poco precisas en cuanto a la descripción de obras y mejoras a realizar”, le indicó González Beiró a Rivera Martínez.

El funcionario de Agricultura le ordenó realizar una auditoría de los expedientes de las entidades participantes y beneficiarias para, entre otras cosas, solicitar documentos que no hayan sido entregados. También ordenó que la División Legal de la Autoridad de Tierras que cree y tenga bajo su custodia un expediente “máster” de cada entidad recipiente y que se incluya la resolución corporativa y el certificado de good standing.

En la carta, González Beiró le recuerda a Rivera Martínez la larga lista de documentos con los que tiene que cumplir cada entidad recipiente del dinero, le subraya que la oficina que dirige tiene que requerir a cada entidad un informe o certificación de obras y mejoras realizadas con el dinero público, le indica que está prohibido el adelanto de fondos sin que se conozca para qué serán utilizados y que se le tiene que requerir a los legisladores documentos detallados sobre las obras y mejoras a realizarse con dinero del pueblo.

Como resultado de la Ley 173-2020 se enmendó el Código de Rentas Internas para limitar el libre acceso que tendría la entrante administración popular en Cámara y en Senado al Fondo de Mejoras Municipales, ordenando que el dinero generado se manejara a través de la Autoridad de Tierras. Así las cosas, no fue necesario el pasado año que la Legislatura aprobara resoluciones repartiendo el dinero y la distribución de los fondos, antes un asunto de discusión pública, se ha mantenido lejos del ojo público.