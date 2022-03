Un análisis legal realizado en la Oficina de la Contralora, Yesmín Valdivieso, apunta a que el esquema legal que rige cómo opera el Fondo de Mejoras Municipales es inconstitucional.

Esta postura coincide con la del representante de Movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez Reyes, quien le solicitó una opinión a la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR), entidad que precisamente está haciendo una auditoría sobre el uso de ese dinero, que asciende a poco menos de $42 millones en la Autoridad de Tierras.

Más temprano en el día, Márquez Reyes recibió una carta en que el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli optó por no emitir juicio sobre la misma interrogante.

En una carta con fecha de hoy, Valdivieso, la directora de la División de Auditorías de Corporaciones Públicas, Elvira López Ortiz y el subdirector de la misma división, Pedro J. Rivera González, indican que la Ley 173-2020, estatuto que colocó en manos de la Autoridad de Tierras el manejo administrativo del Fondo de Mejoras Municipales, choca con el artículo IV, Sección 4 de la Constitución de Puerto Rico que le reconoce a la Rama Ejecutiva la facultad expresar de hacer valer las leyes.

PUBLICIDAD

El choque se debe a que el dinero es asignado a entera discresión de los legisladores a través de la Autoridad de Tierras.

La OCPR está recomendando que la Ley 173-2020 sea enmendada para eliminar la potestad que tienen los legisladores en cuanto a la disposición de este “barril de tocino”, lee el análsis.

Márquez Reyes ha dicho que el esquema vigente actual choca con la opinión, que entiende sigue vigente, del 1989 emitida por el entonces secretario de Justicia, Héctor Rivera Cruz y también el esquema legal del Fondo de Mejoras Municipales choca con la decisión del Tribunal Supremo en el caso Noriega vs. Rafael Hernández Colón.

En síntesis, el Tribunal Supremo determinó en un caso de 1994 que era inconstitucional el mecanismo del barril de tocino de entonces, que consistía en que cada cuerpo legislativo aprobaba una cantidad a ser repartida por el legislador, y que ese legislador en su entera discreción distribuía los fondos sin que existiera fiscalización alguna de un organismo gubernamental, ya que la entonces Administración de Servicios Municipales era solo un distribuidor de los fondos.

Ese diseño ahora opera, pero en la Autoridad de Tierras por disposición de la Ley 173-2020 ya que se indica que las obras y mejoras a ser ejecutadas con el dinero serán determinadas administrativamente y sin legislación.

En su opinión de 1989, Rivera Cruz indicó que el esquema del barril de tocino de entonces era “insostenible e impermisible”

“Ello puede propiciar el desvío de los fondos hacia actividades en que el propio legislador, en su capacidad personal, tenga intereses muy particulares que desee adelantar y que resulten muy difíciles de identificar a base del procedimiento que se ha establecido”, dijo Rivera Cruz.

PUBLICIDAD

En la carta de la Contralora se le indica a Márquez Reyes que tanto el Tribunal Supremo como Rivera Cruz concluyeron que es inconstitucional dejar a juicio de los legisladores la decisión de cómo utilizar los fondos públicos asignados a una entidad del Ejecutivo, en aquella ocasión la Administración de Servicios Municipales y hoy la Autoridad de Tierras.

La Ley 173-2020, según el análisis legal de la OCPR, tiene un fin similar al que imperaba antes de la decisión del Tribunal Supremo.

“Se concluye que la delegación de hacer una determinación administrativa a un miembro de la Rama Legislativa parecería contraponer más aún con el señalamiento constitucional que hizo el Secretario (Rivera Cruz) a los efectos de que la intervención de los legisladores de distrito puede impedir que el titular del organismo ejecutivo ejerza la función constitucional que le corresponde, con exclusividad, dentro de la organización del Gobierno”, reza el análisis legal. “Por consiguiente, las determinaciones administrativas que se delegan a los legisladores de distrito... constituye una función ejecutiva que estaría delegada indebidamente y asumida por un funcionario de la Rama legislativa”, agregó el personal de la OCPR.

La OCPR aclaró que la opinión incluida en la carta nada tiene que ver con posibles hallazgos de la auditoría que realizan en la Autoridad de Tierras sobre el Fondo de Mejoras Municipales.

Manos fuera de Emanuelli

En una carta con fecha de ayer y firmada por el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, el funcionario sostiene que no va a opinar sobre el asunto planteado debido a que la interrogante tenía que ser traída a la atención de Justicia por el secretario de la Cámara de Representantes -tras la aprobación de una resolución- y no un legislador individual y porque el asunto podría ser materia de pleito en un tribunal.

PUBLICIDAD

“Me parece problemática la posición del Secretario de Justicia de abstenerse de opinar sobre un asunto tan apremiante y que, a mi modo de ver, implica el desembolso inconstitucional de fondos públicos. En primer lugar, aquí hay una Opinión vigente sobre el tema, así que lo único que yo estaba solicitándole al Secretario era responder si esa Opinión aplicaba e incidía sobre el actual Fondo de Mejoras Municipales”, indicó Márquez Reyes a El Nuevo Día.

“En segundo lugar, el Secretario recurre al tecnicismo de que la consulta legal la debió hacer la Cámara de Representantes, y no este servidor individualmente como Representante. Pero es peor, porque dice también que, incluso si la Cámara como cuerpo le hace la consulta legal, de todas maneras se va a abstener de entrar en el tema porque la controversia podría llegar a los tribunales. Creo que la consecuencia de la abstención es permitir la posible inconstitucionalidad del Fondo”, indicó.

En efecto, Emanuelli le indicó a Márquez Reyes que una Carta Circular de Justicia indica que como requisito para que el titular de Justicia se exprese sobre una consulta tiene que entregarse una certificación haciendo constar que el asunto objeto de la consulta no se encuentra bajo la consideración de ningún tribunal de justicia o foro administrativo. Aunque el asunto no está planteado ante un tribunal, Emanuelli sí le indicó en la carta al legislador que este ha advertido que podría retar la constitucionalidad del fondo en un tribunal.

Además, Justicia podría intervenir en el pleito, dijo su Secretario.

PUBLICIDAD

Márquez Reyes indicó a El Nuevo Día que la ley orgánica de Justicia lo que dispone que es que su titular no se va a expresar cuando un asunto esté ante la consideración de un tribunal, no “cuando pueda estar”.

Emanuelli también señaló al legislador en la carta que él, como Secretario de Justicia, no está llamado a expresarse sobre la constitucionalidad de una ley ya que le toca al Poder Judicial.

“Es habitual que el Secretario de Justicia opine sobre la validez de las leyes. No hacerlo en este caso, nuevamente, me parece problemático. El argumento de que esta controversia puede llegar a los tribunales es lo veo como un contrasentido. Precisamente mi planteamiento era que no había llegar al tribunal para resolver esto, porque la inconstitucionalidad surge de precedentes vigentes”, dijo Márquez Reyes.

El legislador señaló que hoy radicó un proyecto de ley proponiendo una alternativa legislativa para repartir el Fondo de Mejoras Municipales.

Márquez Reyes convocó a la prensa el 24 de febrero para anunciar que le estaba solicitando una opinión legal tanto aEmanuelli, como de Valdivieso sobre la constitucionalidad del esquema actual legal que gobierna la repartición del Fondo de Mejoras Municipales al amparo de la Ley 173-2020.

En una conferencia de prensa, Márquez Reyes dejó la puerta abierta a retar la ley en los tribunales, pero sostuvo que quiere llevar las cosas “paso a paso”. Indicó que involucró a Valdivieso debido a que está realizando una auditoría sobre el Fondo de Mejoras Municipales ante irregularidades señaladas por la pasada director de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez, y el propio secretario de Agricultura, Ramón González Beiró.