La Cámara de Representantes aprobó la resolución conjunta de la Cámara 335, del presidente cameral Carlos Méndez, que ordena a Vieques transferir la titularidad del Centro de Diagnósticos y Tratamiento (CDT) de Vieques al Departamento de Salud (DS), con el fin de mejorar su desarrollo administrativo y la prestación de servicios.

En su presentación en el pleno, el líder cameral indicó que el informe de la Comisión Especial de la Cámara de Representantes para la Reconstrucción y Reorganización de Puerto Rico tras el paso de los huracanes Irma y María detalla que mientras se realizó la investigación de la medida, se encontró que el CDT de Vieques continúa cerrado desde septiembre de 2017.

El edificio se encuentra contaminado con hongos y tiene filtraciones de agua en el techo, lo que podría afectar la salud del personal del CDT y sus pacientes.

"Tenemos una grave situación de salud en la isla municipio, eso está evidenciado. Primero, las facilidades no están en condiciones, las salas de operaciones y de maternidad no se pueden utilizar porque tienen hongos. Las facilidades físicas no están en condiciones aceptables, sino que están en total abandono y deterioradas", expuso el presidente de la Cámara de Representantes.

El informe positivo menciona que los servicios de diálisis a pacientes residentes de la isla nena quedaron inoperantes.

El CDT brindaba servicios de diálisis a 16 pacientes, actualmente 10 reciben el servicio en Fajardo, cinco se mudaron fuera de Puerto Rico y uno falleció mientras se encontraba hospitalizado.

Salud indicó a la comisión que continúa ofreciendo servicios en unas carpas temporeras en el área del estacionamiento del CDT.

Sin embargo, existen problemas de salubridad al no contar con servicios sanitarios y debido a la entrada de aguas de lluvias a la carpa por el desnivel del suelo.

Méndez Núñez concluyó que la salud de los residentes de Vieques está en peligro ante la falta de instalaciones médicas de primer orden.

Es por ello, resulta necesario traspasar el CDT del mencionado municipio a Salud, ya que la instrumentalidad gubernamental cuenta con los recursos y el expertise para manejar adecuadamente el CDT. La legislación menciona que la transferencia será por el precio nominal de un dólar.