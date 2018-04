La Universidad de Puerto Rico (UPR) anunció hoy, jueves, que siete profesores pasarán a la próxima ronda de evaluación como parte del proceso de búsqueda de un presidente en propiedad para la universidad del Estado.

Entre los siete candidatos, solo dos son profesores que actualmente laboran en Puerto Rico. Los otros cinco son catedráticas en instituciones en el extranjero.

Estos son los semifinalistas:

1- Arturo Avilés, exrector del recinto de Bayamón de la UPR, Arturo Avilés

2- Carlos Colón de Armas, profesor del recinto de Río Piedras.

3- Anny Morrobel, doctor en química de la Universidad de California del Sur.

4- Keith Terrence, presidente de la Universidad de Virgina State.

5- Alexandra Medina Borja, directora del programa de ingeniería de la Fundación Nacional de las Ciencias.

6- Jorge Haddock Acevedo, profesor de la Universidad de Massachusetts.

7- José M. Wiley, cardiólogo y profesor del Albert Einstein College of Medicine en Nueva York.

“El proceso de búsqueda en el cual nos embarcamos fue uno proactivo y metódico. Consultamos presidentes y expresidentes de universidades en los Estados Unidos, todos con raíces puertorriqueñas, al igual que profesores, líderes universitarios y organizaciones como la American Association of Hispanics in Higher Education, el American Council on Education y la Association of Governing Board, entre otras”, expresó la presidenta del Comité de Búsqueda y Consulta de la Junta de Gobierno de la UPR, Zoraida Buxó.

En total, el comité recibió las solicitudes de 24 aspirantes a la presidencia, pero solo siete fueron recomendados por el grupo para continuar a la próxima ronda de evaluación.

Los expedientes de los siete seleccionados serán enviados a los senados académicos de los once recintos para que ellos los evalúen.

“Para encontrar a la persona idónea se requiere llevar a cabo un proceso amplio, abierto e inclusivo, y es precisamente lo que hemos hecho. En este momento de grandes retos necesitamos reclutar el mejor talento para fortalecer la oferta académica de la Universidad y brindarle solidez financiera. Serán las aptitudes y experiencias de los candidatos las que regirán la elección”, indicó, por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Walter Alomar.

Se espera que la selección de un presidente en propiedad se complete este verano.