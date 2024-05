Cámara de Representantes da paso a medida para “proteger” la libertad religiosa de los estudiantes del sistema público

“No se trata de tratar de inculcar, no se trata de obligar al Departamento de Educación a que dirija algún tipo de iniciativa a favor de una u otra religión en Puerto Rico, se trata, únicamente, de permitirles a los estudiantes que, si se quieren reunir en la escuela y quieren llevar algún tipo de expresión religiosa, que no se discrimine con ellos”, argumentó el portavoz alterno del PNP en la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló, uno de los coautores del Proyecto de la Cámara 1951, durante la discusión de la medida.