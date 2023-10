Por entender que se trata de un “compromiso programático” del Partido Nuevo Progresista (PNP), el representante José Enrique “Quiquito” Meléndez volvió a presentar un proyecto para establecer “guías para la protección de la libertad religiosa”, que es una copia de una medida vetada el cuatrienio pasado por el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.

El Proyecto de la Cámara 1887 -así como el Proyecto del Senado 1253, presentado en 2019- busca clarificar ciertos principios de libertad religiosa, y se encuentra ante la Comisión de lo Jurídico, encabezada por el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, quien no respondió una petición de El Nuevo Día para comentar sobre el asunto.

El proyecto busca, entre otras cosas, proveer un “acomodo razonable” a todo funcionario que lo solicite basado en convicciones religiosas. Es decir que, si un empleado del gobierno, por razones religiosas, se negara a brindar un servicio a una persona por su orientación sexual, podría ser “excusado” y sería remplazado por otra persona a pesar de la división entre Iglesia y Estado.

PUBLICIDAD

Sobre la presentación de la medida, Meléndez dijo que se debe a que “son compromisos programáticos del PNP”. “El cuatrienio pasado, cuando este proyecto se presentó, hubo un veto del gobernador y, aunque la Cámara logró sobrepasar el veto del gobernador, no se lograron los votos en el Senado. Ese compromiso permanece”, enfatizó.

“Esta no es la primera vez que el PNP hace un compromiso de esta magnitud. (…) Queremos establecer unas guías y reglas claras para, si una persona participa de una religión, pueda informar oportunamente a Recursos Humanos de la agencia correspondiente y pueda tener un acomodo razonable. Luego, se identifica una persona que provea el servicio en caso de que ella no pueda”, explicó el legislador.

Comentó que desean “evitar situaciones incómodas”, como jueces que no quieran casar a personas del mismo sexo por ir en contra de sus creencias religiosas. “¿Por qué hay que obligar a una persona que no cree en eso? No estamos buscando imponer un criterio”, estableció.

“Una licencia para el discrimen”

A juicio del portavoz del Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE), el abogado Osvaldo Burgos, este tipo de medida busca dar “una licencia para el discrimen”.

Consideró que, en Puerto Rico, no se ha visto que la libertad religiosa o de culto esté bajo amenaza en ningún concepto, por lo que expresó que el proyecto es insostenible.

Para el abogado, este tipo de proyectos “no son creación de la Legislatura de Puerto Rico; esto es parte de unas políticas de extrema derecha que darían una licencia a las instituciones que se oponen a libertades que tienen que ver con la sexualidad a comunidades LGBTQ+. Eso es lo que hay detrás”.

PUBLICIDAD

Mencionó que la discriminación contra la comunidad LGBTQ+ podría darse en instancias que incluyen la inscripción de un bebé adoptado por una pareja del mismo sexo, cuando un funcionario, al ofrecer servicio a una persona trans, no quiera llamarla por su nombre escogido, así como en la obtención de un trabajo, entre otros ejemplos de actividades ordinarias del gobierno.

“Esto es peligrosísimo, particularmente, para grupos que han estado luchando históricamente para que sus derechos se le reconozcan”, planteó.

Además, sostuvo que esta medida, al igual que otras impulsadas por Proyecto Dignidad, se presenta en este momento para discutir temas que atraigan votos del sector más conservador. “Hay una noción de un voto conservador que hay que atraer a la papeleta. No tiene que ver con ser conservador. Uno puede serlo y no ser antiderecho. Estos son proyectos antiderechos”, opinó.

En 2019, CABE consignó su rechazo al Proyecto del Senado 1253, con el aval de más de una decena de organizaciones médicas, de trabajo social y sin fines de lucro, como Amnistía Internacional, Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora, Red por los Derechos de la Niñez, la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico, Proyecto Matria, entre otras.