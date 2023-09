Luego de que la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, negara que el cabildero Elías Sánchez forme parte de su equipo de campaña, el representante José Enrique “Quiquito” Meléndez, cuestionó públicamente por qué no se dice “la verdad” sobre el supuesto vínculo del abogado con la funcionaria.

El representante se marginó del equipo de González el pasado jueves, tras confirmar que Sánchez era parte de sus asesores, y un día después la comisionada negó la información, ante lo cual el legislador volvió a reaccionar hoy en torno a la aparente participación del exdirector de campaña del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.

“La discusión sobre la participación de Elías Sánchez en la campaña de la comisionada residente necesariamente provoca preguntas importantes. Si el asesoramiento, destrezas y capacidades de Sánchez son tan extraordinarias y valiosas, ¿por qué negarlo públicamente? ¿Por qué Sánchez tiene que permanecer tras bastidores y aceptar que lo nieguen públicamente si su único interés y objetivo es servirle a la campaña?”, se preguntó el político.

PUBLICIDAD

Además, criticó “¿cómo se puede mantener un equipo bajo la premisa de que ante cualquier controversia o presión pública, los van a negar y que si deciden salir van a estar sujetos a diferentes ataques personales y políticos?”.

Expuso que, en su caso, “tomé la determinación de distanciarme, en el momento en que directivos del comité de campaña me confirmaron de la intervención de Sánchez en asuntos financieros y estratégicos. La verdad, por dolorosa que sea, siempre tiene que dirigir nuestro camino. Me parecen muy pequeñas las mentes de aquellos que pretenden que vivamos en una sociedad en la que decir la verdad no sea lo correcto”.

El pasado jueves, Meléndez también dio a conocer que se mantendría “neutral” si se materializa una contienda primarista entre el gobernador Pedro Pierluisi y la comisionada residente en Washington. Previamente, el representante había expresado públicamente su apoyo a González, quien evalúa aspirar a la gobernación bajo la Palma.

Incluso, el representante dijo que la base del Partido Nuevo Progresista (PNP) no quiere una primaria por la candidatura a la gobernación.

Las expresiones de Meléndez provocaron que González se manifestara.

“Sánchez no ha sido ni es parte de mi equipo de campaña. Cuando decida mi futuro político, presentaré mi equipo”, sostuvo en unas breves declaraciones escritas.