Jenniffer González negó hoy, viernes, que Elías Sánchez Sifonte forme parte de su campaña política, ante la abrupta salida del representante José Enrique “Quiquito” Meléndez de su equipo, tras este alegar que el cabildero integra el comité electoral de la comisionada residente, de cara a una posible primaria por la candidatura a la gobernación en el Partido Nuevo Progresista (PNP).

“El Lcdo. Elías Sánchez no ha sido ni es parte de mi equipo de campaña. Cuando decida mi futuro político, presentaré mi equipo”, sostuvo González en unas breves declaraciones escritas compartidas con El Nuevo Día.

A finales de julio, la comisionada residente abrió su comité de campaña y anunció al exrepresentante y exalcalde de Toa Baja Aníbal Vega Borges como su director electoral. En ese momento –y como ha hecho hasta ahora–, rechazó nuevamente adelantar detalles sobre sus aspiraciones políticas.

En medio del ruido que han causado las expresiones de Meléndez, varias figuras del PNP consultadas por El Nuevo Día restaron importancia este viernes a la posible colaboración de Sánchez Sifonte en la campaña de González.

“Yo no lo he visto, pero si él ingresa a la campaña, para mí, no hay ningún problema”, indicó el exsenador Nelson Cruz, aliado de González. “A Elías, lo han acusado de mil cosas, y nada ha ocurrido. Es una persona que conoce la política, es un estratega político, el triunfo de Ricardo Rosselló (a la gobernación) fue, en parte, gracias a la estrategia que él usó, así que no veo razón alguna por la cual él pueda o no estar en la campaña de la comisionada”.

Meléndez alegó ayer, jueves, que Sánchez Sifonte forma parte del equipo de campaña de González. El representante, quien antes se había expresado a favor de la comisionada residente, agregó que ahora se mantendrá “neutral” de suscitarse una primaria por la candidatura a la gobernación entre ella y el gobernador Pedro Pierluisi.

“En los partidos políticos, la regla de oro es sumar, nunca restar. Los partidos políticos no son como las fraternidades o sociedades secretas, que le dan bola negra a los que quieren ingresar, así que no entiendo qué es esto de ‘si este está, yo no estoy’. En un grupo político, hay personas de distintas formaciones, y todo es sumar para alcanzar el bien común”, sostuvo el exsenador Orlando Parga, quien también favorece a González para la gobernación.

Por su parte, el representante novoprogresista José Aponte Hernández se limitó a decir que “cada cual toma sus decisiones”, en cuanto a la participación de Sánchez Sifonte en la campaña de González. Se mostró más preocupado por la posibilidad de una primaria, al señalar –al igual que Meléndez– que ese proceso no favorecería al PNP.

“Personalmente, sigo convencido que, más que al partido, al ideal le conviene –y así el pueblo me lo ha estado expresando– que se mantenga la papeleta de Pierluisi gobernador, González comisionada”, precisó, al describir la decisión de Meléndez como una “muy personal”.

En tanto, el senador William Villafañe, quien no descarta aspirar a comisionado residente en Washington, se expresó en la misma línea que Aponte sobre la posibilidad de una primaria y el resurgir del nombre de Sánchez Sifonte en el PNP.

“Todas las personas que participan en un proceso de campaña tienen sus positivos y sus no tan positivos. Si él (Sánchez Sifonte) está en esa campaña, imagino que la comisionada habrá visto el producto de su participación previa en otras campañas donde fue exitoso. Nadie puede poner en cuestión que es un gran estratega político y que ha tenido resultados favorables”, abundó.

Sánchez Sifonte dirigió la campaña a la gobernación de Rosselló en las elecciones de 2016 y luego fue su representante ante la Junta de Supervisión Fiscal. Previo a la renuncia de Rosselló, en 2019, trascendió que el cabildero fue una de las personas que participó –junto a otros funcionarios– en el polémico chat de Telegram que causó una serie de protestas multitudinarias que propiciaron la salida de Rosselló.

González tardó 24 horas en desmentir a su amigo Meléndez. Además, el jueves aplazó para la semana próxima una entrevista con El Nuevo Día que estaba prevista a tener lugar ayer mismo.