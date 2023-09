El representante José Enrique “Quiquito” Meléndez, del Partido Nuevo Progresista (PNP), confirmó este jueves que el cabildero Elías Sánchez Sifonte forma parte del equipo de campaña de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien evalúa una candidatura a la gobernación por la Palma.

Meléndez, quien antes se había manifestado a favor de González, indicó, además, que se mantendrá “neutral” de suscitarse una primaria por la candidatura a la gobernación entre González y el gobernador Pedro Pierluisi. Opinó, de paso, que los novoprogresistas no favorecen esa contienda.

“Yo hice las consultas y, obviamente, me certificaron (de la campaña de González) que él (Sánchez) está allí, en la campaña. Yo no estaría tomando esta decisión sin estar seguro de lo que está pasando. Elías Sánchez está en la campaña, yo no voy a estar en la campaña. Donde ese señor esté, yo no voy a estar”, recalcó Meléndez en entrevista con El Nuevo Día.

El representante agregó que “en mis recorridos por la isla, yo he estado viendo el sentir de la base en contra de una primaria y ese sentir coincide con lo que vemos en las encuestas. Por eso, yo he promovido el diálogo entre las dos campañas”.

Sánchez Sifonte fue el representante del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal bajo la administración de Ricardo Rosselló Nevares, a quien le dirigió la campaña durante las elecciones de 2016. Previo a la renuncia de Rosselló Nevares, trascendió que Sánchez Sifonte fue una de las personas que, al igual que el exgobernador y algunos de sus funcionarios, participó del controversial chat que provocó la indignación del pueblo, que exigió la dimisión del primer ejecutivo.

El Nuevo Día solicitó hoy entrevista a la comisionada residente, pero González canceló el compromiso luego de haber confirmado que atendería preguntas.

“Lastimado” el PNP

Por otro lado, Meléndez manifestó que, de haber primaria por la candidatura a la gobernación, “el PNP, como institución, sale lastimado”.

“(Sale lastimado) por la posibilidad de que las heridas que se causen promuevan la abstención de un sector del partido y, cuando el electorado PNP se abstiene, el resultado electoral es adverso”, dijo.

Al interior del PNP, según fuentes del PNP que hablaron bajo anonimato, hay temor de que una primaria entre González y Pierluisi tenga el efecto de que la colectividad pierda el control del gobierno en las próximas elecciones por las ronchas que puedan quedar entre los bandos y porque, en 2020, el gobernador ganó con solo el 33% del favor del electorado, el más bajo en la historia política de la isla.

De hecho, en la convención anual del PNP, celebrada en agosto, el vicepresidente de la Palma, Thomas Rivera Schatz, abordó directamente el tema.

“Alguna gente ha estado planteando la posibilidad de una primaria y creen que aquí, en el PNP, alguien les tiene miedo a las primarias. ¿Alguien aquí les tiene miedo a las primarias? ¿Estamos listos para las primarias? Pues vamos pa’ lante, porque el PNP siempre se une y vamos adelante en el 2024″, gritó a la audiencia, entonces, Rivera Schatz.

En agosto, El Nuevo Día se comunicó con el tesorero del comité de campaña de González, Oriol Campos, para preguntarle quién más estaba colaborando con ellos, además de Aníbal Vega Borges, exrepresentante y exalcalde de Toa Baja, quien está a cargo del andamiaje electoral. Se le consultó, específicamente, si colaboraban con la campaña Sánchez, Katy Erazo, Ángel Cintrón, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Cruz, y Francisco Domenech, entre otros. La respuesta repetida fue: “No tiene ningún rol en la campaña”.

“Ella (González) ha anunciado a Aníbal Vega Borges como el director electoral. Ella, en su momento, hará anuncios adicionales sobre la campaña. Se harán los anuncios, en su momento correspondiente. No estoy autorizado a decir quiénes tendrán un rol en la campaña”, dijo Campos.

Hoy, jueves, al ser llamado por El Nuevo Día, Campos indicó: “No tenemos comentarios a las expresiones del amigo Quiquito”.