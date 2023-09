Aunque la comisionada residente Jenniffer González ha dicho que pondera la posibilidad de aspirar a la gobernación en las próximas elecciones, el gobernador Pedro Pierluisi afirmó este lunes que parte de la “premisa” de que ella buscará la reelección y volverá a ser su compañera de papeleta en 2024.

Pierluisi indicó que no ha pensado en nadie más que pudiera formar binomio con él en los próximos comicios generales como aspirante a la silla en Washington D.C. La semana pasada, anticipó a este medio que oficializará su candidatura a la reelección por el PNP a principios de octubre.

“Yo parto de la premisa de que la comisionada va a buscar la reelección, así que parto de la premisa de que, realmente, pues, otra vez, estaremos en la misma papeleta bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista (PNP). Esa es mi premisa”, sostuvo.

“Si ese no fuera el caso, pues, entonces, en ese momento dado, uno puede ver quiénes tienen interés en esa silla, que ahora mismo no está vacante”, abundó.

Enfatizó que su interés es que todos los incumbentes resulten reelectos para el próximo cuatrienio, e identificar “aspirantes calificados, buenos” para los puestos en la Legislatura y las alcaldías que no están ocupados hoy por figuras del PNP. Particularizó el caso del representante de distrito Gabriel Rodríguez Aguiló, a quien apoyaría como candidato por acumulación en las próximas elecciones.

¿Y si surge una vacante?, cuestionó El Nuevo Día.

“En ese entonces, pues, puedo considerar alternativas a base de quiénes expresan interés”, respondió.

Cuando se le preguntósi se ha comunicado con González para invitarla al evento en el que se propone formalizar su intención de revalidar en la gobernación, Pierluisi se limitó a decir que, “en su momento”, convidará a toda persona que lo quiera acompañar.

“Cuando yo esté radicando, estaré invitando a todos los que quieran acompañarme en esa radicación o radicar junto a mí para revalidar en sus cargos. En su momento, se va a invitar a todos, a todos los funcionarios electos del PNP”, sostuvo.

Propone estudiar con cautela los aumentos de sueldo

De otra parte, el gobernador no tomó una posición a favor o en contra de la iniciativa del presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, quien dijo ausculta la deseabilidad de que se aumente el sueldo de los legisladores, el del gobernador y el gabinete constitucional.

“Estas cosas hay que hacer los estudios de rigor. Cualquier legislación que surja debe emanar de un estudio responsable”, expuso Pierluisi.

No obstante, dejó claro, por separado, que favorece el aumento salarial a los jueces, una pieza legislativa que está bajo análisis de la Asamblea Legislativa y de la que emanó la discusión de la posibilidad de subir los salarios de los legisladores, el gobernador y el gabinete constitucional.

“No se debe atar el asunto de la revisión de los salarios de los jueces con este asunto. Ya el asunto de los jueces ha sido estudiado. Hay una medida dirigida a conceder esa alza salarial, y pienso que se debe atender de forma separada”, puntualizó.

Pierluisi dijo, además, que, si se le va a dar un aumento de salario adicional a los fiscales, debe hacerse mediante una medida independiente.

Cuando se le preguntó si consideraba que el cargo que ocupa está mal pago, considerando que la Constitución de Puerto Rico fija el salario del gobernador en $70,000, Pierluisi dijo que, tal vez, “no sea la adecuada”, aunque recalcó que eso dependerá de las circunstancias de quien ocupe el puesto.

“Yo pienso en los demás. En mi caso, yo realmente no estoy trabajando por la paga que se me da. Yo estoy en una etapa en mi vida en que no tengo niños pequeños, realmente, pues mis gastos son bien limitados. Pero pienso a futuro que sería bueno que, si un gobernador tiene familia, tiene mayores gastos, tiene dependientes... a ese gobernador, quizás, la paga no sea la adecuada”, respondió.