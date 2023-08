La comisionada residente Jenniffer González participó este viernes, brevemente, en la convención del Partido Nuevo Progresista (PNP), en medio especulaciones sobre su posible aspiración a la gobernación, lo que obligaría una primaria con el presidente de la colectividad e incumbente, Pedro Pierluisi.

González participó en la reunión del Directorio del PNP, pero abandonó el salón poco antes de que culminaran los trabajos. Afirmó que, este fin de semana, no hará anuncios sobre sus aspiraciones para el 2024, pues, alegó, la decisión no está tomada “todavía”.

“Aquí, no hay nada que anunciar, la determinación la vamos a tomar más adelante, y la notificaré, pero la convención es una para que la gente la disfrute, de celebración”, dijo González, en un aparte con la prensa, a su salida del encuentro.

La comisionada no confirmó si asistirá los próximos dos días del evento, que se lleva a cabo hasta el domingo en el hotel Hyatt Regency Grand Reserve Puerto Rico, en Río Grande.

De camino al hotel, había colocados unos pasquines con la imagen de González que leen: “Gobernadora 2024″ y “Puerto Rico te necesita”.

La comisionada recalcó que los pasquines no son de su campaña, pero no desautorizó su promoción.

“No son míos. Los vi cuando venía guiando, no son míos, no son de mi campaña. No están autorizados por mi comité, pero no te voy a negar que se veían bonitos, así que pues, la gente... Lo mismo ha pasado en otros eventos, pero no”, manifestó.

¿Usted los desautoriza?, se le preguntó.

“No son de mi campaña, no son míos”, respondió González.

Se ven bonitos dice usted, se le insistió.

“Yo los vi bastante bonitos”, abundó.

¿Son una premonición, un anticipo?

“No creo. Créanme, que el día que vaya anunciar, o vaya a hacer un anuncio, hubieran visto pasquines míos o rótulos míos. No hice ningún tipo de rotulación que no fuera el Can-Am en el que vine para esta campaña, en esta convención, así que no van a ver ningún artículo promocional mío hasta que tome una decisión”, puntualizó González.

Jenniffer González a su llegada a la convención del PNP. (Nahira Montcourt)

Cuando se le preguntó si prevalecería ante Pierluisi en una eventual primaria, González indicó que “no hay que desesperarse” por conocer su determinación acerca de su futuro político, aunque enfatizó que queda “poco” tiempo para ello.

”Ahora, yo te puedo hablar de mi récord, todas las elecciones en las que he corrido he ganado, y he llegado primera”, afirmó.

¿Y eso va a pasar en las próximas?

”Yo corro para ganar, siempre corro para ganar”, puntualizó González.