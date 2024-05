“No es negocio”: más difícil conseguir tratamientos antivirales para COVID-19 en las farmacias

Conseguir tratamientos antivirales para el COVID-19 se ha vuelto más difícil en estos días, ya que no están disponibles en todas las farmacias y el gobierno está impedido de despachar los abastos que tenía.

Sobre esto último, la doctora Iris Cardona , principal oficial médico del Departamento de Salud , informó que la agencia recibió recientemente una notificación del gobierno federal advirtiéndole que no podía disponer de las unidades de Paxlovid y Molnupiravir que le quedaban.

“El pasado 8 de marzo, el gobierno federal informó que no se utilizaran más. (Paxlovid y Molnupiravir) ya están comercialmente disponibles” , dijo Cardona.

Señaló, no obstante, que ambos medicamentos aún pueden conseguirse en las farmacias de los Centros 330, así como en los 21 centros de tratamiento. En estas instalaciones, también llamadas “test to treat” , las personas pueden hacerse la prueba de laboratorio, ser evaluadas y recibir el tratamiento, si amerita.

“El costo es muy alto y no lo voy a tener ahí, en la tablilla, hasta que surja una receta porque, desde que terminó la (emergencia por la) pandemia, han bajado las recetas. Además, su fecha de expiración es corta. No es negocio”, dijo Sierra, en cuya farmacia ya no se suelen trabajar ambos antivirales.