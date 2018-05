La Asociación de Cannabis Medicinal (PRMCA, en inglés) presentó hoy ante la Junta Reglamentadora las recomendaciones de la industria en torno al borrador propuesto para el nuevo reglamento que regulará sus actividades bajo el marco de la Ley Medicinal y dijo estar en "términos generales" complacida.

"En términos generales, la industria está complacida con el borrador presentado. Luego de un proceso de debate y análisis interno hemos propuesto una serie de enmiendas dirigidas a promover la salud, el bienestar y el acceso controlado y supervisado de los pacientes a este tratamiento", explicó Ingrid Schmidt, presidenta de la Asociación.

Las recomendaciones más relevantes que fueron presentadas por la Asociación pasan por el hecho de que en aquellos casos autorizados, el consumo de la flor no se limite a la vaporización exclusivamente; que no se requiera a los dispensarios conservar el original de la recomendación médica de los pacientes y que se prohíba a los médicos, autorizados o no bajo el programa de cannabis medicinal, proveer, vender, suplir o donar productos cannabidiol (CBD).

El CBD es un producto derivado del cannabis y para ser consistente con el marco regulatorio, solo los dispensarios están autorizados a dispensar cannabis medicinal o sus derivados.

También recomendaron que se elimine la prohibición propuesta en el reglamento al mercadeo y publicidad mediante el uso de imágenes de la planta o alguna de sus partes, mediante el anuncio de precios, mediante cupones de descuento y mediante visitas a establecimientos y que se requiera la educación continua para los participantes de la industria de forma que puedan atemperar sus conocimientos a los avances de esta industria.

A su vez, solicitaron establecer un número absoluto de pacientes para reanudar la consideración de nuevas solicitudes de licencias para establecimientos y que no se establezca un monopolio sobre el Sistema de Rastreo de Inventario y el etiquetado, requiriéndole a los establecimientos adquirir o cambiar sus sistemas por el que seleccione la Junta.

La Asociación agrupa a miembros de todos los niveles de la industria del cannabis medicinal, con el propósito de establecer la colaboración necesaria para promover una industria sólida y segura enfocada en el bienestar y la salud de los pacientes.