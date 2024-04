Ley 25: conoce el estatuto que usó para quedar en libertad el imputado de asesinar a mujer en Manatí

“ Pero, eso está estrictamente regulado. En Estados Unidos casi nunca se aprueba. ¿Por qué? Porque tienes que tener una enfermedad en etapa terminal. ¿Qué quiere decir? Que le quedan seis a doce meses de vida. De hecho, en la industria, usualmente, usan seis meses, pero eso no es predecible”, explicó el licenciado, quien dirigió, del 2004 al 2018, la Oficina de Salud Correccional que evalúa dichas solicitudes y recomienda o no la excarcelación.

“He oído en la prensa que Corrección o Physician (Correctional) dicen que él tenía una condición progresiva, que estaba perdiendo capacidad en las manos y que el tipo tenía una silla de ruedas eléctrica. Por ende, se podía mover, no había que sacarlo, (porque) ya le habían hecho el acomodo. Yo lo hubiese dejado más tiempo hasta que no pudiese manejar la silla. A mí me está todo asombroso porque, nuevamente, bajo los estándares (bajo los) que nosotros operábamos, esta persona no hubiese salido”, dijo.