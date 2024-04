“Se dejó amar de Vega Baja completo”: recuerdan a Ivette Mélendez Vega, víctima de feminicidio en Manatí

La emotiva ceremonia, que inició a las 2:00 p.m., se llevó a cabo en la Funeraria Fuente de Luz, en Vega Baja. No obstante, a las 5:00 p.m., aún eran muchos los carros que arribaban al lugar para despedir a Meléndez Vega, quien fue descrita por varios como una persona amable, servicial y, sobretodo, alegre.

A las exequias fúnebres también llegaron amistades de su querido barrio Pueblo Nuevo, y no pudieron evitar las sonrisas al recordar a Meléndez Vega.

“Ella es mi mamá. Ella para mí es una persona que me enseñó muchas cosas lindas de la vida. Compartía con ellas todos los fines de semana. Recién me había escrito que llegara de mi viaje porque me extrañaba”, detalló Lozada.