Pedro Pierluisi reconoce que el sistema falló en caso de feminicidio en Manatí

“Ese caso es muy particular. El asunto tiene que ser investigado a saciedad. Ahí, definitivamente, algo falló en el sistema. Estamos claros” , afirmó el primer ejecutivo, en una conferencia de prensa, durante la entrega de equipo deportivo en el residencial Manuel A. Pérez, en Hato Rey.

Ante varias preguntas sobre qué monitoreo se da a estos reos liberados bajo ambos estatutos o cómo un panel de médicos no pudo advertir la farsa de Ávila Vázquez, Pierluisi refirió las preguntas a la secretaria del DCR.

“Yo reconozco que esto es un área de peritaje particular. Ciertamente, aquí hubo un fallo. De eso, no hay duda, y lo que hay que ver es por qué, para que no se repita”, afirmó.