El frío navideño ya se siente en la montaña.

Precisamente, el día en que culmina la temporada de huracanes del 2018, el termómetro en Aibonito registró hoy, viernes, una temperatura mínima de 62 grados Fahrenheit.

Mientras, el termómetro ubicado en el Observatorio de Arecibo, en Arecibo, registró una temperatura de 60 grados Fahrenheit.

Según José Álamo, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), estas temperaturas están en los rangos normales para esta época.

“Eso se debió a que hubo una noche clara, no hubo viento ni nada. Predominó el aire relativamente seco”, explicó.

Álamo dijo que mientras más se vaya acercando el invierno, el aire seco se hará más presente y creará una tendencia de temperaturas bajas por las próximas semanas en la isla. Particularmente, los pueblos ubicados en la zona interior del país son los que experimentarán el frío.

De igual forma, el meteorólogo sostuvo que para este fin de semana las condiciones del tiempo estarán favorables ya que hasta el lunes habrá poca humedad entrando al área y predominará el aire seco.

“Vamos a estar bastante bien en el fin de semana. No es hasta el lunes y martes que tenemos un poco de humedad entrando. El sábado por la mañana y el domingo en la tarde estaremos más cerca en cuanto a la humedad”, indicó.

Riesgo alto de corrientes para las playas del Atlántico de PR y Culebra. There is a high rip current risk in effect for the Atlantic beaches of PR, Culebra and the northwestern beaches of St. Thomas.#prwx #usviwx pic.twitter.com/unqGvkxBvh