Alcalde de San Juan no anticipa legislación municipal para enmendar el Código de Orden Público

“Hubo una reunión más reciente del grupo. Sé que se levantaron unas minutas. Estoy esperando un informe del asesor legal a cargo de llevar a cabo la reunión, pero no se me ha adelantado nada que vaya a requerir acción legislativa a nivel municipal”, indicó el alcalde.

“Aunque no hayan surgido peticiones o una necesidad de radicar alguna legislación para atemperar algo, no puedo descartar eso todavía… si hay que cambiar algo, se cambia. En un momento dado señalé que había algunas disposiciones que no se analizaron en sobre 20 años y no quiero que se repita eso. La evaluación y de impacto económico es continua”, afirmó.