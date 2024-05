29,264 personas fallecidas permanecen en el registro electoral a un mes de las primarias

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

A solo un mes de las primarias , la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) mantiene en el registro electoral a 29,264 personas fallecidas, las cuales no han podido ser excluidas pese a que el organismo ha tomado medidas para darle una solución definitiva al problema, discutió este miércoles el pleno del organismo.

“De cara a las primarias, obviamente, ese número (de personas fallecidas en el registro) no va a bajar mucho y es un asunto que van a tener que trabajar el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD). De cara a las elecciones generales, pues, no te niego la preocupación (que tengo) de si la Comisión va a poder concluir ese proceso (de depuración del registro electoral) y llevarlo a cero” , dijo el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte .

“Y, sobre todo, con el asunto del voto adelantado, no es lo mismo, por más fiscalización que haya. Si Roberto Iván asiste al colegio el día de las elecciones, en vez de solicitar –por cualquier mecanismo– voto adelantado... un muerto vivo requiere de mucha fiscalización para evitar que una persona se haga pasar por otra en un proceso de solicitud de voto adelantado . Así que es un reto para la Comisión, sobre todo, con el poco personal que hay”, abundó.

La presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera no estuvo disponible para entrevista.

Por su parte, la comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo , expresó que no pensaba con “el pesimismo” de sus homólogos. Agregó que, la semana próxima, tendrá un cuadro claro, a base del trabajo en los sistemas que la CEE realizará con el Puerto Rico Innovation and Technology Service .

“Yo no me atrevo decir ni que sí ni que no (estará depurado el registro de cara a las primarias). Pienso que está más adelantado de lo que creía”, afirmó.