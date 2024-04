Sin eliminar aún más de 30,000 difuntos del registro electoral

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

Sin embargo, la presidenta alterna del ente electoral, Jessika Padilla Rivera , no pudo garantizar que, para esa fecha, haya concluido esa tarea.

“Estamos trabajando para eso (la depuración). Hay otras alternativas. No necesariamente el Registro General de Electores, que debió cerrar para el 13 de abril, tenga esta información actualizada, pero sí hay otras alternativas de listas complementarias o supletorias que puedan estar brindando la información de cuál es el excluido por la causal de fallecimiento ”, explicó la presidenta alterna.

La funcionaria comentó que, en días recientes, hubo una reunión con la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) y el Registro Demográfico para depurar la lista.

Ante la consulta de si la CEE puede garantizar que, el día de las primarias del Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista, los datos estarán totalmente depurados, Padilla Rivera comentó: “Lo que pasa es que, responsablemente, tengo que decir que esto no es un asunto que dependa únicamente de la CEE”.

Precisó que la acumulación de personas fallecidas en los registros oficiales ocurrió porque no había compatibilidad con los récords de la CEE y del Registro Demográfico. Esa conciliación, agregó Padilla Rivera, se logró entre octubre y noviembre de 2022, lo que provocó que se acumularan casos.

Esa situación, añadió, motivó que la Secretaría de la CEE no ordenara el descargue de más archivos del Registro Demográfico mientras se finiquitaba el trámite con los casos acumulados.

“No se estaba solicitando la descarga de los récords hasta que no se terminaran los récords previos. Por eso, no se había descargado desde agosto del 2023″, indicó.