A solo dos semanas de que se cierre el registro electoral para las primarias locales, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) se expone a tener en ese listado votantes no hábiles para sufragar si no logra excluir unas 36,000 personas fallecidas, reconoció la presidenta alterna del organismo, Jessika Padilla Rivera .

“Sabemos que las estadísticas de muerte en Puerto Rico son diarias, se acumulan y tenemos un acumulado de estas decisiones que se están trabajando a partir de noviembre del 2022 hacia acá. La expectativa es, ciertamente, que lo logremos hacer antes del cierre de registro (para las primarias), que es el 13 de abril. Si logramos hacerlo, pues quare (no está decidido). No pudiera decir que no esté. Espero que así se logre”, adelantó Padilla Rivera.