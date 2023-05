Bajo el sol candente y las altas temperaturas registradas este 1 de mayo, cientos de manifestantes marcharon hoy desde la entrada principal de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Recinto de Río Piedras hasta la Milla de Oro en Hato Rey, en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores y por los derechos de la clase trabajadora en la isla.

Con un mensaje común, las diversas organizaciones y gremios que participaron de la marcha se manifestaron en contra de la presencia de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en Puerto Rico -que fue descrita como “el enemigo común de la clase trabajadora”- y denunciaron las medidas de austeridad impulsadas por sus miembros y su efecto sobre los trabajadores y sus familias.

La manifestación inició alrededor de las 10:00 de la mañana, dentro del recinto universitario riopedrense. Desde allí continuó a través de la avenida Juan Ponce de León y luego por la avenida Luis Muñoz Rivera, hasta llegar al tramo de la carretera frente al edificio Seaborne en la Milla de Oro, que alberga las oficinas de la JSF.

PUBLICIDAD

En la manifestación una de las voces líderes fue la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), organización que reclamó la restitución de la fórmula del 9.6% del presupuesto del país a la UPR y denunció los efectos de los recortes que ha sufrido el sistema universitario público, “impuestos por la Junta”.

/

“Todos los reclamos de la UPR se atan al presupuesto universitario, a la restitución de la fórmula del 9.6 para garantizar educación accesible, para garantizar justicia salarial, tenemos docentes ganando $16,000 al año, tenemos los empleados y empleadas peor pagos de todo el sistema público de Puerto Rico, tenemos un estudiantado que también es parte de la clase trabajadora porque el costo de matrícula desde que la Junta llegó se ha aumentado en un 175%”, subrayó María del Mar Rosa, presidenta de la APPU.

Rosa reiteró el llamado de la APPU y otras organizaciones universitarias al presidente de la UPR, Luis A. Ferrao, a que se una a un frente común amplio “en defensa del presupuesto universitario”.

“Entendemos que para sacar al país de la crisis fiscal en la que vive, necesitas una universidad robusta, necesitas una inversión. La Universidad no es solamente el primer centro docente del país para educar a las futuras generaciones, es el primer centro de salud del país y es un motor económico”, sostuvo la líder en declaraciones a El Nuevo Día.

En la misma dirección, la presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, Janell Santana, denunció que la UPR y sus trabajadores han sido golpeados tanto por la Junta como por el Gobierno de Puerto Rico “que ha seguido las instrucciones de la Junta”.

PUBLICIDAD

“Exigimos justicia salarial, tenemos una tercera parte de todos los empleados no docentes que ganan menos de $8.50 por hora, y aunque hay una promesa de buscar fondos en la Legislatura, el dinero no ha aparecido. Tenemos trabajadores que hacen (labores de) tres y cuatro puestos en una sola persona, porque no hay reclutamientos en la Universidad. Hay una agenda en contra de la Universidad y nosotros tenemos que denunciarlo”, apuntó Santana.

En la Milla de Oro la manifestación pacífica contrastaba con una voluminosa presencia policiaca. Decenas de agentes de la Policía se encontraban parados en fila, detrás de las barricadas ubicadas para impedir el paso y proteger el edificio Seaborne y otras estructuras que albergan oficinas bancarias. El Negociado de la Policía no precisó el número de agentes.

También desde el sector educativo estuvo presente la Federación de Maestros, Educamos y la organización magisterial ÚNETE, con un frente común en defensa de un retiro digno para las maestros y maestros país al jubilarse.

“Merecemos un retiro digno, apropiado, luego de haberle servido 30 años al país y de haber mantenido la educación pública en pie. Queremos también mejores condiciones de trabajo, me refiero a la infraestructura de las escuelas, no están en buenas condiciones”, manifestó Liza Fournier, presidenta de Únete.

Fournier indicó que el magisterio tiene pendiente una reunión con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) para discutir alternativas en torno a mejores condiciones de retiro, “pero estamos conscientes de que la única manera de nosotros retomar el retiro nuestro es lanzándonos a la calle”.

PUBLICIDAD

Los empleados del sector privado también estuvieron representados en la marcha de este primero de mayo con la participación de la Central General de Trabajadores (CGT), que resaltó la lucha por aumentos salariales a la clase trabajadora privada, por encima del mínimo federal.

“Queremos derrotar el salario mínimo federal que empobrece a nuestra clase trabajadora, entendemos que a través de la negociación del convenio colectivo se pueden conseguir muchas mejoras a esas condiciones de trabajo”, planteó José Adrián López, presidente de la CGT.

López exhortó a los trabajadores del sector privado en la isla a organizarse sindicalmente, como estrategia para avanzar derechos laborales y mejores condiciones de trabajo. “El llamado a los trabajadores y trabajadoras es que se organicen a través de un sindicato serio y que logremos avanzar para derrotar la pobreza en este país”, sostuvo.

Por su parte, la portavoz del la Colectiva Feminista en Construcción, Shariana Ferrer Nuñez, invitó a pensar y reflexionar sobre los derechos laborales desde una perspectiva de género. “Reconocer la diferencia, sobretodo cuando de manera estructural el trabajo que es feminizado -el trabajo de educación, el trabajo de los cuidados y las atenciones- es un trabajo precario, que siempre está subcontratado, aveces ni siquiera remunerado”, sostuvo.

Ferrer también reiteró el llamado a la atender la brecha salarial que afecta a las trabajadoras en diversos sectores frente a la remuneración que reciben hombres en las mismas posiciones.

“También estamos reivindicando la defensa del territorio. Actualmente en el país que vivimos, en el Puerto Rico que nos acontece, nos vemos grandemente afectadas por la ola desplazadora que nos saca del país, nos desplaza de nuestras comunidades, nos empuja hacia los márgenes, pero también pensando en el desplazamiento político, que es aquel que nos priva de la toma de decisiones sobre los asuntos que nos afectan, salud, vivienda, empleo”, manifestó.

PUBLICIDAD

Marchó, además, el Junte de Artistas Boricuas, que reclamó la defensa de los espacios de protección y desarrollo de la cultura puertorriqueña y sus trabajadores. “Los trabajadores de la cultura estamos absoluta y totalmente desprotegidos en todas las dimensiones y los espacios en donde ejercemos nuestra labor cultural, también estamos siendo agredidos”, denunció la portavoz Raquel González, quien mencionó, por ejemplo, los recortes presupuestarios a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la desprotección de la Escuela de Artes Plásticas y la falta de promoción de las artes plásticas y escénicas en las escuelas del país.