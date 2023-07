Aunque nueve de cada 10 estudiantes en la isla cumple con los requisitos de vacunación exigidos por ley, el Departamento de Salud realiza gestiones para reducir el porcentaje en incumplimiento de cara al comienzo del nuevo año escolar.

“En todos los renglones (de edad), estamos por encima de 90%. A mayor edad, mejor es el cumplimiento”, aseguró la principal oficial médico del Departamento de Salud, Iris Cardona, tras participar de la VacuGira, como han denominado la iniciativa para promover la inmunización de menores y que llegó hoy, domingo, al parque Luis Muñoz Marín, en San Juan.

En Puerto Rico, conforme a la ley sobre inmunizaciones compulsorias a menores (Ley 25-1983), se requiere que todos los estudiantes sigan un “itinerario de vacunación”, de acuerdo con su edad.

Cardona explicó que, cada octubre -a dos meses de haber iniciado el semestre académico-, la agencia realiza una auditoría en escuelas públicas y privadas, así como en los centros de cuido y el programa Head Start, para obtener una tasa de cobertura. Entre los niños de 2 a 4 años, el nivel de cobertura es de un 90% y, entre los menores de kínder, la agencia se acerca a un 95%. Las cifras entre las demás edades es similar.

El sistema público tiene una matrícula de alrededor de 340,000 estudiantes.

“Las vacunas son instrumento de prevención de un sinnúmero de enfermedades, y deben comenzar al nacimiento… No obstante, como medida de salud pública, siempre se ha reconocido que el entorno escolar puede ser un foco donde los niños que no estén protegidos adquieran diversas enfermedades que podemos prevenir con vacunas, como, por ejemplo, varicela y sarampión”, sostuvo Cardona.

La funcionaria indicó que, una vez se identifica alguna irregularidad en el proceso de vacunación de un menor, se procede a llamar a los progenitores o encargados.

“Hay enfermedades prevenibles por vacunas que los padres modernos no conocen, no saben lo que es la enfermedad del polio, no tienen registro histórico sobre eso”, comentó, tras destacar que cerca del 2% de la población estudiantil no se vacuna por diversas razones, entre estas, médicas y religiosas.

La VacuGira se traslada, el 5 de agosto, a la Biblioteca Municipal de Ceiba y al Terminal de Carros Públicos de Patillas. Mientras, el 16 de agosto, llega al Coliseo Salvador Dijols, en Ponce. Los menores de 21 años deben estar acompañados de su padre, madre o tutor legal.

Durante la actividad, las familias también pueden solicitar el certificado de vacunación. Además de esta iniciativa, existen cerca de 200 proveedores para los asegurados del Plan de Salud del Gobierno (Plan Vital) que ofrecen servicios de vacunación y sobre otros 200 en el sector privado, incluidas oficinas médicas y centros de atención primaria.

La VacuGira formó parte de la actividad “Ready pa’ la escuela”, en la que el Municipio de San Juan entregó materiales educativos a estudiantes de la capital. Los alumnos tuvieron la oportunidad de participar de una serie de charlas y presentaciones culturales. Mientras, confinados del Departamento de Corrección y Rehabilitación ofrecieron cortes de cabello.

San Juan cuenta con tres escuelas municipales -con una matrícula de casi 1,100 alumnos- y otros 82 planteles públicos, al igual que 23 centros de Head Start y Early Head Start. “Estamos tratando de minimizar el impacto en el bolsillo del regreso a las escuelas, pero que los padres tengan un alivio. Aquí, los materiales que se dan es por grado”, enfatizó el alcalde Miguel Romero.

Al momento de esta publicación, habían 3,121 menores registrados para recibir sus mochilas y materiales.