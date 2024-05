Universidad Ana G. Méndez estrena su Escuela de Medicina Dental

En momentos en que el debate sobre la falta de médicos y especialistas en Puerto Rico cobra fuerza, la Universidad Ana G. Méndez (UAGM) apuesta a contribuir para atajar la disminución de profesionales de la salud con la inauguración de la School of Dental Medicine , en su recinto de Gurabo .

Tres municipios no contaban con dentistas para 2018: Culebra, Florida y Maricao.

Para la primera fase, la UAGM ha invertido entre $3 millones y $4 millones para establecer la School of Dental Medicine . La mayoría de estos fondos se ha ocupado en la adquisición de equipo, precisó.

Actualmente, Puerto Rico solo cuenta con una Escuela de Medicina Dental en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Además de la School of Dental Medicine de la UAGM, la CODA también otorgó acreditación a la Escuela de Medicina Dental de la Ponce Health Sciences University , según el directorio de instituciones de la agencia acreditadora.

Además del nuevo doctorado, bajo la School of Dental Medicine de la UAGM también estarán dos programas ya existentes: un grado asociado en Tecnología Dental y un grado asociado en Asistente Dental con Funciones Expandidas.

Los interesados en solicitar admisión al doctorado deberán tener un bachillerato de una institución académica acreditada y haber completado 90 créditos en cursos particulares, entre ellos ocho en Biología con laboratorio, igual número en Química Orgánica con laboratorio y 30 en el área de Ciencias Biológicas (Bioquímica, Anatomía, Microbiología, etc.), entre otros. Asimismo, deben tener un promedio académico mínimo de 2.50, completar el examen de admisión de escuela de medicina, conocido como DAT, y entregar tres cartas de recomendación, entre otros requisitos.

El costo anual de estudios en la School of Dental Medicine será de unos $75,400.

“Puerto Rico tiene muchos retos porque, tenemos que ser honestos, en Estados Unidos lo que se gana un dentista allá no se lo gana en Puerto Rico. Así que tenemos que bregar con el éxodo de dentistas y cómo se retiene a la clase médica. Nosotros, las instituciones de educación superior, vamos a producir los especialistas, vamos a educar los dentistas, los veterinarios, los doctores en medicina general, pero de nada vale si después no los vamos a poder retener porque el gobierno no hace nada para que se queden en Puerto Rico”, manifestó Méndez Méndez.