Estudiantes de EDP University tendrán acceso gratuito a El Nuevo Día digital

“A los jóvenes, nosotros los tenemos que invitar a conocer la información más precisa. El Nuevo Día realmente lo que ofrece es información precisa, que te enseña y te da confianza en lo que estás leyendo . Vivimos un día hoy de muchas alternativas en el mundo digital, pero no tienes la certeza de que esa información está corroborada y es correcta. Por los últimos 54 años de la historia de Puerto Rico, nosotros hemos acompañado a los puertorriqueños con esa información”, resaltó el principal oficial ejecutivo de GFR Media, Pedro Zorrilla , desde la oficina de la presidencia en EDP University, recinto de Hato Rey.

“El perfil de mis estudiantes que viven en Estados Unidos no es necesariamente un perfil tan joven. Promedia los 40 años. Para mí, es importante que conozcan a Puerto Rico más profundamente, porque no viven en Puerto Rico”, expresó Nieves, quien resaltó que los estudiantes que viven afuera no podrían tener acceso, por ejemplo, al periódico físico.