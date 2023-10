Un cortocircuito reportado a mediados de septiembre dejó sin servicio eléctrico por unas dos semanas los edificios de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Humacao y obligó a que las clases se ofrecieran a distancia mientras empleados y estudiantes podían regresar, de forma segura, a las instalaciones.

Las labores académicas y administrativas regresaron el martes a la normalidad, luego que, además, se necesitara una semana adicional para completar la limpieza e higienización necesarias tras días sin electricidad, informó este miércoles el rector interino de Humacao, Carlos Galiano Quiñones.

“Lo importante, dentro del contexto universitario, es que las clases no se vean afectadas”, sostuvo el funcionario.

“Durante todo este proceso, los estudiantes estuvieron tomando sus cursos, el proceso académico no se detuvo... Si bien es cierto que el personal estaba en un receso administrativo porque no puede haber trabajo (en el recinto) ante la falta de luz y agua, no obstante, el personal se mantuvo trabajando desde sus casas”, añadió.

A pesar de esto, el rector interino señaló que se extenderá el calendario académico unas dos semanas en diciembre para los estudiantes que toman cursos de laboratorio, los cuales contemplan un mayor componente práctico, en materias como Biología, Química, Física, Terapia Física, Terapia Ocupacional y Enfermería.

“Para que no se afecte el estudiante y no se afecte la experiencia de lo que implica la aplicación en el laboratorio, hemos trabajado en extender el calendario solamente en lo concerniente o lo que aplica al laboratorio, para que el estudiante no pierda la experiencia de un laboratorio presencial”, explicó.

Galiano Quiñones detalló que el cortocircuito se reportó el viernes 15 de septiembre, a las 3:00 a.m. Ese día, se movilizó la administración del recinto y, con apoyo de la Administración Central, se tomaron las decisiones y se emitieron las comunicaciones para que los cursos se movieran a distancia.

“Se afectaron tres cables primordiales que vienen desde la subestación principal donde nos servimos de electricidad. Ese cable se afectó y, a su vez, ese afectó un cable principal que está en el centro de nuestro recinto y este, a su vez, afectó otro cable que va hacia el edificio de Enfermería. Estos tres cables –cables de gran proporción, de gran longitud y de gran diámetro– dejaron incomunicado al recinto, nos dejaron sin luz”, indicó.

La reparación de la avería eléctrica –que requirió sustituir cables soterrados– conllevó una inversión de $85,250, precisó Galiano Quiñones. Las labores se realizaron en tres fases: las primeras dos, a cargo de la compañía Full Power Testing y, la tercera, en manos de DR Contractors. Los electricistas que forman parte de la plantilla de empleados del recinto fueron los que identificaron la avería, pero la institución no cuenta con el equipo necesario para encargarse de la reparación, expresó el rector interino.

El recinto fue energizado el 2 de octubre, detalló Galiano Quiñones, y tomó otra semana completar los trabajos de limpieza y desinfección. Las labores presenciales se retomaron el martes 10 de octubre.

“Fue una limpieza profunda de muchos edificios, porque habían desarrollado hongo ante la falta de aire acondicionado, de ventilación. Todo el personal de Recursos Físicos trabajó en limpiar estos edificios que no tenían hongo y tuvimos dos compañías privadas que estuvieron haciendo este trámite (de higienización)”, apuntó.

Galiano Quiñones aseguró que no se reportaron daños a causa de la interrupción del servicio eléctrico, más allá de la formación de hongos. El edificio que alberga los laboratorios en los cuales se realizan investigaciones con materiales que requieren estar refrigerados se mantuvo energizado, en todo momento, con un generador eléctrico. Otro generador se usó para energizar el centro de cómputos.

El rector interino reconoció que se trató de la segunda ocasión, en lo que va de semestre, en la que han tenido que suspender las clases presenciales. La primera oportunidad fue entre el 15 y 16 de agosto, debido a unos trabajos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que impactaron varios municipios y los dejaron sin servicio de agua potable.

Galiano Quiñones señaló que las interrupciones en el servicio eléctrico no afectaron los trabajos de construcción que se llevan a cabo en el recinto con fondos asignados para la recuperación tras el paso del huracán María.