Pedro Pierluisi censura expresiones de Jenniffer González e insta a jefes de agencia a defenderse de ataques

Luego que el jueves Mellado señalara, en el programa televisivo Jugando Pelota Dura, que no tenía comunicación con González, entre otras cosas, la comisionada planteó al día siguiente que el funcionario supuestamente estaba “frustrado” al no haber tenido éxito en su aspiración para ocupar la silla en Washington.

“La propia @JGO_2024 confirma la asistencia a solo 2 reuniones de un viaje que dimos, de 12 visitas que he tenido en la capital federal para atender temas de salud en el Congreso. Le incluyo una foto que no había subido. Una foto en su oficina, donde me citó, y nunca llegó”, publicó el secretario en su cuenta oficial.

“Habla con generalidades, dando golpes y porrazos a diestra y siniestra. Ya, gracias a Dios, quedan 27 días para esas primarias, así que esperemos que no siga esa tiraera. De mi parte, no la van a tener. Pero sí tengo que salir en defensa de un gran número de servidores públicos a quien (González) ha hecho referencia de una manera totalmente irrespetuosa”, sostuvo Pierluisi.

“Esa no es la forma y manera de estarse refiriendo a personal que tienen puestos gerenciales en el gobierno y que están dando un servicio al pueblo de Puerto Rico. A mí, no me sorprendería que, de otros partidos, algunos, y estaría de más de todas maneras, que hagan una expresión similar. Pero que venga de la comisionada, me parece totalmente fuera de lugar y desafortunado”, abundó.