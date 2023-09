Hace cinco meses, Jamil Nieves, de 21 años, llegó a pernoctar en su vehículo varios días por no tener un techo seguro. No tenía a dónde acudir o encontrar apoyo hasta que conectó con los servicios de Casa Ramón, albergue para jóvenes que inauguró oficialmente este jueves su segundo espacio en Río Piedras.

“Estoy recibiendo servicios desde hace cinco meses y medio. Estuve aproximadamente una semana y tres días en mi vehículo. Llegué hasta un cuartel y notifiqué que iba a dormir al frente del cuartel, por lo que me conectaron con una red en Carolina que me conectó con Casa Ramón”, narró el participante, en la actividad de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud.

Agregó que “el apoyo fue muy bonito... fue básicamente estar en la nada y, de momento, recibir apoyo familiar... Son personas que hacen las cosas con el corazón”.

Nieves fue el primer joven en recibir servicios en el nuevo local, en Río Piedras, de la entidad que asiste a personas entre los 18 y 24 años. Comentó que conseguir un lugar fijo dónde vivir le ha ayudado en su salud mental. “No tenía dónde vivir y estaba atacado emocionalmente. Incluso, estaba teniendo problemas en mi trabajo por la inestabilidad. Tan pronto recibí la vivienda, creo que todos vieron un cambio en mí”, confesó.

Ivanis Rosario, de 21 años, es otra participante de Casa Ramón que llegó al centro al perder su trabajo tras un embarazo de alto riesgo. Vivía con su pareja en un apartamento pequeño y se había vencido el contrato.

“Se nos hacía complicado pagar la renta porque, en ese momento, no podía trabajar por mi embarazo. Un día, me encontré con Marcos (Santana Andújar, presidente de la Red) y me pasó un número. Llamé, y rápido se movilizaron. (...) Se logró. La nena acababa de nacer cuando me mudé aquí”, contó Rosario.

El papá de la bebé de 4 meses la cuida por el día y Rosario trabaja, entonces, como recepcionista en la sede de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud. En las noches, su pareja tiene un empleo como guardia de seguridad y ella se encarga de la infante.

“Ellos me han ayudado muchísimo a conseguir un empleo, cubrir necesidades económicas, como conseguir pañales para la nena. Estoy bien agradecida porque ha sido una oportunidad que a bien pocos jóvenes se les brinda. Yo busqué miles de opciones porque, donde estaba, ya tenía que irme”, reflexionó.

Santana Andújar, presidente y director de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud, explicó que el edificio donde tienen su nuevo centro era una estructura abandonada que habían visto y adquirieron con fondos federales del Programa de Soluciones de Emergencia (ESG-CV, por sus sigls en inglés) del Departamento de la Familia.

Además, con el apoyo económico del Hispanic Federation y otras entidades sin fines de lucro, lograron remodelar y reparar la instalación hasta habilitarla para un cupo de 10 jóvenes, y hace poco más de cinco meses comenzaron a operar.

“Nuestro perfil, principalmente, está compuesto de jóvenes que vivieron en el Departamento de la Familia, que quiere decir que tuvieron una experiencia traumática en la infancia, de abuso, abandono... Otro es el rechazo de sus padres por la orientación sexual. Todo el tiempo. A nosotros, nos llaman menores de 18 años que los tienen afuera de las casas, nos llaman desde el balcón porque revelaron su orientación sexual y no les dejan entrar. Hemos tenido jóvenes que han tenido que intercambiar su cuerpo por un techo seguro, que podría ser considerado trata humana”, relató Santana Andújar.

Asimismo, el trabajador social indicó que muchos jóvenes salen de las instituciones juveniles del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y no tienen dónde vivir, por lo que terminan en las calles. “Hemos hablado con Corrección, pero sigue pasando. Están sin recursos. Cuando un joven sale de las instituciones juveniles, ya pagó su pena, no hay por qué seguir insistiendo. Hay esa experiencia de estar de sistema en sistema”, señaló.

Paola Díaz Báez, gerente de movilización y reclutamiento, añadió que muchos participantes llegan huyendo de experiencias de violencia. “Prefieren vivir en la calle que seguir con sus agresores o agresoras”, puntualizó.

“Estamos hablando de personas que quieren seguir rehaciendo sus vidas, pero hay un sistema y burocracia que los sigue atrapando. Ahí, entramos nosotros como ese trampolín. El trabajo no funcionaría si el joven no lo quiere hacer. Esto es un trabajo voluntario, porque es sobre la vida de cada uno. Somos herramientas”, reiteró Díaz Báez.

La Casa Ramón, en Río Piedras, también cuenta con un “drop-in center” donde los y las jóvenes pueden buscar artículos de primera necesidad y condones, recargar sus equipos electrónicos, utilizar internet y los baños con ducha, entre otros servicios.

La secretaria de la Familia, Ciení Rodríguez Troche, y la directora del ESG, Argie Díaz González, participaron en los actos de inauguración. Rodríguez Troche recalcó que seguirá colaborando con la Red por los Derechos de la Niñez para lograr adquirir otro edificio, en Río Piedras, con mayor espacio.

Como parte de los ofrecimientos de Casa Ramón, los participantes reciben, además, el apoyo de un equipo multidisciplinario, que incluye a trabajadores sociales, abogados y psicólogos.

“No tengan miedo. Alcen la voz y díganlo. Estando callados no llegamos a ningún lado. Si no se atreven a decírselo a un adulto, busquen otro joven. Siempre hay un joven que conoce de recursos donde puedan ayudarle”, expresó Nieves, en un mensaje dirigido a aquellas personas que, a temprana edad, han sido rechazados por sus familias y no tienen dónde acudir.

Para recibir servicios de Casa Ramón, las personas interesadas pueden escribir o llamar al 787-510-1606.