Ante la desinformación y las expresiones peyorativas que se lanzaron en contra de una pareja que dejó a su pequeña de seis días de nacida en una institución médica de Vega Baja, acción que inicialmente fue catalogada como un acto de abandono por las autoridades, el Departamento de la Familia lanzó una campaña para educar a la ciudadanía sobre la entrega voluntaria, una de las alternativas de adopción que existe en la isla y que está protegida en ley.

“El escuchar, el ver la reacción viceral que tenían las personas ante la posibilidad de que una madre hubiera dejado un niño en el hospital, el coraje, la pasión con la que se criticó, con la que se juzgó, me hizo reflexionar sobre lo necesitado que estábamos de una campaña para concienciar, para sensibilizar y, sobre todo, para decirles a aquellas madres que entienden que este no es su momento para criar: la entrega voluntaria es una opción”, expuso la secretaria interina de la Familia, Ciení Rodríguez.

La semana pasada trascendió que una pareja que se encontraba de vacaciones en la isla había dejado a una bebé de seis días en el hospital y había regresado al estado de Nueva York, donde residen. Posteriormente, según los planteamientos de los familiares de la criatura, salió a relucir que los padres habían dejado a la menor al cuidado de la abuela que se quedaría en Puerto Rico con la niña hasta que fuera dada de alta para luego regresar juntas a Estados Unidos.

La entrega voluntaria, según definida en la “Ley de Adopción de Puerto Rico” (Ley 61-2018), es aquel “acto mediante el cual la madre biológica o los padres biológicos o aquellos que ostenten la patria potestad, acuerdan renunciar a la patria potestad y transferir la custodia de un menor, entre cero (0) y tres (3) años, para ser adoptado.

“Una madre que no pueda o no desea criar a su criatura debe saber que tiene varias alternativas para escoger”, expuso Glenda Gerena, administradora de la Administración de Familias y Niños (ADFAN).

El mencionado estatuto establece, además, los lineamientos para que una madre, antes de considerar abandonar a un recién nacido, pueda entregarlo “de manera confidencial” y “sin temor a ser arrestada”, siempre y cuando éste no presente señales de abuso o maltrato, en un hospital público o privado, estaciones de bomberos, toda dependencia policiaca municipal o estatal, iglesias, dependencias del Departamento de la Familia y cualquier facilidad de hogar sustituto reconocido por el Departamento de la Familia. Estos espacios son conocidos como “refugios seguros”.

“Reconociendo que hay mujeres que tienen la suerte de un sistema de apoyo dispuesto a acoger a sus hijos cuando ellas no pueden, también tenemos que reconocer que hay mujeres que no lo tienen y que hay jóvenes que se encuentren de repente solas ante la vida con la realidad de un embarazo y que no saben qué hacer”, expuso Rodríguez.

Durante la presentación de la campaña, que comenzará a difundirse mañana, estuvo presente una pareja que recibió a un bebé en su hogar, resultado de una entrega voluntaria. En este caso se trato de un proceso abierto en el que Chiristine Cuevas y Javier Rivera pudieron ser parte del desarrollo de su bebé desde que la madre biológica tenía 15 semanas de gestación. “Nosotros no hubiéramos podido estar aquí sin esa mamá que hizo el regalo de amor mas grande que existe en este mundo”, señaló Cuevas.

Cuevas, compartió, tuvo la oportunidad de esta presente en el nacimiento del varoncito. “Si están preparados para dar todo de ti, la adopción -especialmente de entrega voluntaria- es una cosa preciosa. Para todas esas mamás embarazadas que no saben qué hacer...piensa que hay miles de personas, igual que como esposo y yo, que están con los brazos abiertos”, dijo.

La campaña, cuyo costo total asciende a $448,000, tiene como elemento principal a la conocida figura de la cigüeña tan presente en las historias infantiles. Esta ave, culturalmente asociada a los nacimientos, lejos de juzgar la situación de una joven embarazada que decide no quedarse con el bebé, la apoya y sirve de puente para que el niño llegue a su nueva familia.

Aquella persona que desee conocer más sobre el proceso de entrega voluntaria, puede visitar el portal cibernético “Consulta la Cigüeña” a través del cual tendrán acceso a información, completar un breve cuestionario e, incluso, obtener una cita con el personal del Departamento de la Familia.