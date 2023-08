Aunque las clases en la escuela chárter Paradiso College Preparatory, en Río Piedras, comenzarán hoy, miércoles, de manera virtual, tras el cierre del plantel ordenado por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, un grupo de madres exigió la reapertura inmediata y enseñanza presencial para, según plantean, evitar retrasos en el aprovechamiento académico de los alumnos.

Ayer, martes, los estudiantes sumaron tres días sin clases desde la decisión judicial por irregularidades con los permisos de uso, y la reanudación a distancia será posible gracias a computadoras que la administración del plantel repartió.

De acuerdo con Jacqueline Figueroa, madre de una estudiante de séptimo grado, los alumnos están deseosos de volver a la escuela donde comenzaron el semestre el 16 de agosto. Para la mujer, las clases presenciales son esenciales para el desarrollo de los niños, particularmente tomando en cuenta los años de cursos virtuales que tomaron por la pandemia de COVID-19.

“Ellos están bien tristes, están muy afectados. Mi nena me dice: ‘Mamá, todos los amiguitos míos están diciendo que, por favor, que no nos cierren la escuela’. Yo los escuchaba ayer (lunes), cuando estaban repartiendo las ‘laptops’ (diciendo): ‘por favor, que no nos cierren la escuela, nosotros queremos estar aquí’”, relató Figueroa en entrevista con El Nuevo Día.

Con ella, coincidió Susana Oquendo, madre de dos estudiantes de quinto y séptimo grado. “Estos niños, al recibir ese buen trato, esa atención, sentir que están aprendiendo, ellos mismos son los que nos están notificando a nosotros, los padres, cómo les está yendo con cada maestro, y los niños son genuinos en eso. Ellos mismos se levantan temprano en la mañana y quieren llegar ya a la escuela. La escuela, para nosotros, ahora mismo, es bien esencial, y necesitamos que urgentemente agilicen los procesos de permisos”, acotó.

Las razones por las que escogieron a Paradiso sobre otras escuelas públicas son diversas, compartieron ambas. Entre ellas, mencionaron la planta física, la seguridad, los maestros y los servicios para estudiantes de educación especial, que conforman la mitad de la matrícula de 165 estudiantes.

En entrevista previa con El Nuevo Día, el administrador del municipio de San Juan, Israel Alicea, estimó que el proceso de otorgar el permiso implicaría una variación en la zonificación, que actualmente es clasificada como “comercial turística”. Ese proceso conlleva notificar a propietarios colindantes, realizar vistas públicas y puede demorar “cinco o seis meses”, indicó el funcionario.

Mientras, ambas madres se expresaron preocupadas con que la vista pública para atender este asunto se haya convocado para el 28 de septiembre. “Es un mes que vamos a perder. Y, sin embargo, también los permisos se tardan cinco meses más. O sea, ¿cuánto vamos a perder?”, cuestionó Figueroa.

Oquendo opinó, por su parte, que Paradiso está ubicada en un lugar más propicio para una escuela que para un hotel, pues le rodean el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), así como sus escuelas laboratorio, librerías y la escuela Ramón Vila Mayo.

Le revocación del permiso y la orden para paralizar las operaciones se dio, el jueves, tras una sentencia que emitió el Tribunal de San Juan y que dictó luego de un acuerdo al que llegó el Municipio de San Juan con Paradiso College Preparatory Real Estate Two, por la impugnación de un permiso que se otorgó para la estructura supuestamente por error.

La escuela chárter está ubicada en la esquina de las avenidas Ponce de León y Gándara. (Pablo Martinez Rodriguez/Staff GFR Media)

El presunto error en la solicitud de los permisos, señaló el abogado Daniel Martínez Avilés, representante legal de Paradiso, se debió a que los directivos de la empresa “recibieron una asesoría incorrecta con relación a cómo debía presentarse la solicitud”.

Sobre ese tema, las madres consultadas afirmaron que la administración de la escuela les dio conocimiento de las pugnas legales que estaban enfrentando por los permisos.

Paradiso Charter opera la escuela bajo una autorización como “entidad educativa certificada” que emitió, en junio, el entonces secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés. El Departamento de Educación, sin embargo, no ha firmado la carta constitutiva de la escuela pública alianza, por lo que el plantel aún no es elegible para recibir fondos públicos, informó la dependencia.

Las madres indicaron que la escuela opera con fondos privados, pero el servicio educativo se ofrece de forma gratuita a las familias, al igual que los materiales, libros y uniformes.

Asimismo, instaron a los legisladores que representan a San Juan –como los senadores Nitza Morán y Juan Oscar Morales, así como los representantes José “Cheíto” Hernández y Eddie Charbonier– a que respalden a los estudiantes. “Que pasen por el lugar y ellos vean con sus propios ojos, por qué, entonces, nosotros los padres nos hemos empoderado y estamos luchando también esto, porque no queremos perder esta educación para nuestros hijos”, puntualizó Oquendo.