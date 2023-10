Ha llevado a sus estudiantes al supermercado y a tomar el Tren Urbano, para que conozcan cómo vivir de forma independiente. Prepara con ellos un jardín sensorial en su escuela, que, a la vez, servirá como un techo verde para ayudar a refrescar un espacio ante las altas temperaturas. Creó, hace unos años, una herramienta tecnológica para que sus alumnos con autismo pudieran reconocer emociones y desarrollar empatía social. Confeccionó cajitas con juguetes sensoriales para llevar a comunidades, con el objetivo de atender las necesidades emocionales de niños que se afectaron negativamente con los huracanes de 2017 o la pandemia de COVID-19 que inició en 2020. Y la lista continúa.

El compromiso del maestro de Educación Especial Bryan Rivera Medina con encontrar la mejor forma de servir a sus estudiantes, lograr atender sus necesidades y que evidencien un aprendizaje verdadero, que les sea útil más allá del salón de clases, lo colocó en la lista de los 50 finalistas del Global Teacher Prize, un prestigioso premio internacional conocido coloquialmente como “el premio Nobel de la Educación”.

Es la primera vez que un maestro de Puerto Rico es finalista para este galardón, organizado por la Fundación Varkey, en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y con el apoyo de Dubai Cares. Rivera Medina fue seleccionado como uno de los mejores 50 maestros del mundo entre 7,000 nominaciones, provenientes de 130 países, informaron los organizadores.

“Esto es un poco este impulso, este trampolín, esta plataforma de seguir haciendo lo que estoy haciendo y con más fuerza, porque hay mucho que cambiar. Esta es mi novena escuela y me he dado cuenta de la necesidad que hay de cambiar este modelo social de la diversidad funcional y cómo nosotros, como maestros, también podemos tener una agenda de inversión comunitaria, porque yo no puedo ver las cosas por separado. Si quiero tener un plan de vida independiente para mis estudiantes, yo necesito vincular la escuela a la comunidad y viceversa”, expresó.

Rivera Medina confeccionó cajitas con juguetes sensoriales para llevar a comunidades, con el objetivo de atender las necesidades emocionales de niños que se afectaron negativamente con los huracanes de 2017 o la pandemia. (VANESSA SERRA DIAZ)

Es por esto que Rivera Medina describe su modelo de enseñanza como “aprendizaje basado en comunidad”. Actualmente, es maestro de Educación Especial en un salón de Vida Independiente Ruta 3 para estudiantes con autismo en la escuela superior Francisco Morales Rivera, en Naranjito, de la cual también es egresado. Atiende estudiantes de nivel superior, de 14 a 21 años, y la Ruta 3 implica que su camino para terminar la escuela no será con un diploma de duodécimo grado, sino que son expuestos al currículo académico en el contexto de las destrezas necesarias para la vida diaria.

Día a día, a través de los proyectos que trabaja junto a sus alumnos, busca derrotar la percepción de que sus condiciones o impedimentos los llevan a tener un bajo nivel de funcionamiento. Por el contrario, con las herramientas y el apoyo adecuado, sabe que pueden ser independientes en el futuro.

Desde el inicio de su carrera, implantó la tecnología en su salón de clases, pues entendió que los estudiantes responderían a ella. Sus proyectos, ya sea enfocados en promover la socialización y la comunicación mediante el uso de una tableta y el amor de sus estudiantes por la cocina o desarrollados con inteligencia artificial para acercar más a padres e hijos, le ganaron múltiples reconocimientos, a nivel nacional e internacional.

En 2016, participó en un foro con docentes latinoamericanos para compartir las estrategias que le habían funcionado con sus estudiantes con autismo. Fue reconocido durante la cumbre Education Exchange de Microsoft, en 2017, y regresó al evento, en 2018, con una iniciativa que expone a los estudiantes a la enseñanza de las leyes del tránsito utilizando un simulador con una consola de videojuegos. En 2019, fue parte de la tercera cumbre mundial “AI for Good”, organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, un ente de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Rivera Medina (abajo, a la izquierda) participó, en 2018, en la cumbre Education Exchange de Microsoft, en la cual se destacan proyectos tecnológicos educativos innovadores. (Archivo)

Parte importante de su nominación fue evidenciar cómo sus proyectos han tenido un impacto global, lo cual ha logrado al compartir en eventos con maestros de todo el mundo para intercambiar ideas y cuáles son las mejores prácticas para ayudar a sus alumnos.

Todo esto mientras se enfoca en dar lecciones de vida real a sus estudiantes. Este semestre, sus nueve alumnos han estado expuestos a la transportación colectiva y a comidas en restaurantes. Aún tiene planes de llevarlos a otros establecimientos que pueden ser necesarios para ellos en la adultez, como una lavandería.

A la vez, labora en la redacción de un anteproyecto –el cual se presentaría en la Legislatura como una medida por petición– para que se fomente el uso de sistemas de “trolleys” en los municipios para vincular a estudiantes de la corriente de Educación Especial a la vida en los cascos urbanos. Argumentó que, ante las denuncias de que los cascos urbanos se están vaciando, es posible promover que estudiantes creen sus negocios y, una vez lleguen a adultos y se independicen, puedan vivir en los pueblos donde típicamente tienen diversidad de servicios cerca.

“Uno tiene que ser rebelde para dar el servicio que los estudiantes se merecen, porque no es ocupar un espacio por ocupar, sino que es darle voz, darle inclusión participativa y una inclusión total, plena ciudadanía. Todo esto significa mucho más de lo que pensamos”, manifestó.

El camino no ha estado exento de retos. Rivera Medina, de 34 años, lleva 11 años en el sistema público de enseñanza. En 2023, se le otorgó una plaza regular, tras laborar como transitorio por más de una década y pasar por nueves escuelas diferentes.

De ganar el Global Teacher Prize, Rivera Medina establecería un centro de emprendimiento inclusivo, para atender a jóvenes adultos que se quedan sin apoyo una vez cumplen los 21 años. (Suministrada)

“Yo veo las cosas de forma positiva. Esto me ha dado la oportunidad de poner una semillita en cada escuela en que he estado. He podido impactar mucho más que si hubiese sido maestro de una sola escuela en 11 años”, expresó.

A mediados de octubre, se darán a conocer los 10 finalistas del premio y el ganador se anunciará en una ceremonia, en París, Francia, el 8 de noviembre. El ganador se llevará un $1 millón.

De ser elegido, Rivera Medina establecería un centro de emprendimiento inclusivo, para atender a jóvenes adultos que se quedan sin apoyo una vez cumplen los 21 años.

Otros nueve maestros latinoamericanos acompañan a Rivera Medina en la lista de los 50 finalistas.

“Un docente es también su historia y su contexto. Las vivencias de Bryan y de cada uno de los 10 docentes que hoy celebramos en la región de Latinoamérica los convierten en lo que son hoy, docentes cercanos a sus estudiantes, capaces de ver el talento en sus estudiantes y potenciarlo para transformar sus comunidades”, sostuvo, en declaraciones escritas, el director regional para Latinoamérica de Fundación Varkey, Agustín Porres.