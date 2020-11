El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Nicolás Gautier, estimó esta mañana que hasta 10,000 papeletas no pudieron ser contadas durante la noche del evento y tendrían que ser tabuladas en el escrutinio general, que comenzaría entre el martes y jueves, según el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer.

Inmediatamente que supo del cálculo de Gautier, el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, Héctor Joaquín Sánchez, dijo que era un número exagerado y mencionó que podrían ser unas 3,000 papeletas.

Por su parte, Rosado Colomer tampoco pudo validar el número ofrecido por el comisionado popular.

Todo apunta a que la CEE publicará hoy lo que se conoce como una certificación preliminar global con los resultados contabilizados hasta las 2:00 a.m., cuando cerró el conteo de votos del evento. Sánchez fue más conservador y dijo que la CEE podría publicar certificaciones de 90 precintos.

Por un lado, Gautier dijo a la prensa en el Edificio de Operaciones Electorales de la CEE que restan 20 maletines que no se pudieron abrir en la noche del evento y otros 20 maletines cuyo conteo de papeletas no pudo ser terminado. En entrevistas por separado Sánchez y el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín, hablaron de 15 maletines que no pudieron ser abiertos.

Los maletines que no se pudieron completar corresponden a los últimos 20 precintos, que incluye Las Piedras, Patillas, Maunabo, Yabucoa, Humacao, Naguabo, Vieques, Culebra, Ceiba, Fajardo, Luquillo, Río Grande, Loíza, Canóvanas, Carolina y Trujillo Alto. Estos 20 y los otros 20 maletines que no fueron abiertos sumarían 10,000 papeletas, según los números de Gautier.

Sin embargo, más temprano hoy, el coordinador electoral de Pedro Pierluisi, Edwin Mundo, dijo que no se pudieron terminar maletines del precinto 103 al 110, que son Loíza, Canóvanas, Carolina y Trujillo Alto. La misma información la brindó Sánchez.

Gautier dijo inicialmente que estos votos no contabilizados correspoden a voto por domicilio y voto por correo y que se desconoce cuántas papeletas hay en cada maletín.

“En esos municipios… está Carolina en el 108 y Trujillo Alto. Pudieran ser hasta 10,000 papeletas”, dijo Gautier, quien no pudo anticipar si estos miles de votos podrían decidir una contienda cerrada.

“Cualquier cosa puede suceder”, agregó.

Gautier señaló que el escenario del Coliseo Roberto Clemente será modificado para incluir 60 mesas esparcidas en preparación para el escrutinio general.

Las certificaciones lo que reflejan son los resultados luego de contabilizados los 110 precintos. En el documento se estipulan las ventajas, que determinarían también si se celebraría recuento, dijo Eduardo Nieves Cartagena, director de sistemas de la CEE.

Cartagena indicó a la prensa es que el proceso manual de entrada de datos al sistema de la CEE provocaría que se reflejaran resultados hoy periódicamente en la página de internet de la dependencia.

“Esperamos terminar con el 100% de las actas entrada la noche. No puedo dar una hora”, dijo.

Por su parte, Valentín lamentó que no se pudieran contar entre anoche y esta madrugada más votos. Su expectativa era que solo pasaran al escrutinio general los 20 maletines que no fueron abiertos.

“Todo eso pasa al escrutinio”, dijo Valentín al ofrecer un número distinto al de Gautier. De acuerdo con este comisionado, faltan por contabilizarse 55 maletines en total, entre los sellados y que fueron abiertos. En cuanto a San Juan, donde el candidato de MVC, Manuel Natal batalla la alcaldía con el penepé Miguel Romero, Valentín dijo que se contó “casi todo”.

“Creo que falta un maletín del Precinto 5”, dijo sin anticipar el número de papeletas.

Cuando se le preguntó entonces si la ventaja de Romero sobre Natal de 1,896 votos podía ser borrada con lo que falta por contar o por lo menos para forzar un recuento, Valentín argumentó que no se puede determinar eso sin que finalice el escrutinio.

“En el escrutinio hay un montón de votos que no se han adjudicados”, dijo. “Queda un maletín por adjudicar, pero tiene que pasar al escrutinio… pero falta también 4,000 papeletas de añadidos a mano y dos colegios del Precinto 2 en que la tarjeta se dañó y no sabemos cuántos son… y quedan papeletas que fueron rechazadas por las máquinas”.

Valentín también rechazó que sea correcto adjudicar que Juan Oscar Morales venció a Eva Prados en el Distrito 3 de San Juan.

“Esos números no se han reportado todavía y deben salir hoy. Estas elecciones han sido tan irregulares y no se pueden llegar a expectativas en estos momentos…. no estamos hablando de pequeñas cantidades”, dijo.

Sobre el tema de los 4,000 votos por adelantado al que hizo referencia Valentín, el comisionado penepé Sánchez anticipó que muchos de esos votos pertenecen a electores que no están registrados, por lo que podrían ser invalidados.

Por su parte, Rosado Colomer afirmó que son 16 maletines que no lograron ser abiertos y además otros 20 que no fueron completados.

El presidente de la CEE sostuvo que la entrada de las actas al sistema de la CEE se tiene que hacer de forma manual.

“Ese trabajo me han dicho que cerca de las 5:00 p.m. podríamos tenerlo terminado”, dijo. “Con toda probabilidad tengan el resultado antes de la certificación”, agregó al referirse a la publicación de resultados en la página de internet.

En cuanto al inicio del escrutinio, Rosado Colomer sostuvo que si se completan las pruebas de COVID-19 el lunes “si hay tiempo”, el adiestramiento requerido también se haría el lunes y se comenzaría con el escrutinio el martes.

Sin embargo, Rosado Colomer recordó que el miércoles es feriado y, ante el contratiempo de tener que detener los trabajos el miércoles, podrían comenzar el jueves.

Rosado Colomer no anticipó cuánto tiempo podría durar el escrutinio general.

Durante el escrutinio general se contarían papeletas mano a mano solo donde sea necesario un recuento.

El director del escrutinio es Ferdinand Ocasio.