La propuesta de la comisionada residente y aspirante a la gobernación, Jenniffer González, para que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) recurra al efectivo del gobierno central para saldar, de un solo pago, el principal de la deuda reconocida por el tribunal en el proceso de reestructuración de esa corporación pública denota “falta de entendimiento o una motivación más política”, según el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero.

El titular de la Aafaf planteó, además, que la propuesta de González no se ajusta al esquema legal y financiero que gobierna los procesos de quiebra bajo la ley Promesa. “En un vacío y aislado, puede sonar bonito, pero la realidad es que es una propuesta que no es real, no es posible y no se ajusta a las determinaciones legales y judiciales que han gobernado este proceso”, sostuvo Marrero en entrevista con El Nuevo Día.

“Presentar algo de esa naturaleza, a esta altura, lo que denota es una falta de entendimiento o una motivación más política que otra cosa”, añadió.

González -quien el miércoles confirmó que retaría al gobernador Pedro Pierluisi por la candidatura a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP)- propone que el gobierno central ponga a disposición de la AEE parte de un flujo de efectivo. Según la Aafaf, contaba, al 15 de septiembre, con $8,673 millones en su cuenta principal.

De esa forma, argumentó la comisionada, la AEE saldría de su atolladero financiero a corto plazo y se evitaría la imposición del cargo heredado que los clientes tendrían que costear por tres décadas luego de aprobado el Plan de Ajuste presentado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a la corte de Título III de la ley Promesa. El Plan de Ajuste contempla un cargo que, en promedio, ascendería a 5% u $8.71 mensuales adicionales en la factura por los siguientes 30 años.

Jenniffer González ha afirmado que, con su propuesta, la AEE saldría de su atolladero financiero en el corto plazo y se evitaría la imposición del cargo heredado que los clientes tendrían que costear por tres décadas. (Ramon "Tonito" Zayas)

Marrero sostuvo que el uso de los $8,673 millones a los que hace referencia la funcionaria es restricto y recordó que, de estos, una partida de $1,000 millones están en reserva para garantizar la operación del gobierno. “No es posible legalmente, no es posible financieramente y tampoco es posible bajo los planes fiscales certificados por el gobierno central y la AEE, que prohíben los subsidios cruzados”, subrayó el director de la Aafaf.

Consignó, además, que la propuesta de utilizar fondos del gobierno central para saldar las obligaciones de la AEE es “básicamente” igual a la que han levantado los bonistas y que la administración de Pierluisi ha rechazado “consistentemente”. “Ellos le prestaron a la AEE y no al gobierno central”, recalcó Marrero.

“La salud fiscal, la que ha logrado el gobierno central, es para el gobierno central, para sus obligaciones y para financiar iniciativas del gobierno central”, puntualizó.

En junio, la jueza Laura Taylor Swain concluyó que la reclamación legítima de los acreedores de la AEE asciende a $2,388 millones, lo que supuso un golpe a los bonistas y las aseguradoras, que exigían un repago de alrededor de $8,500 millones en principal.

Marrero agregó a la discusión que implementar una propuesta de este tipo tendría un impacto “negativo” sobre las finanzas del gobierno y representaría un retroceso a las prácticas que, precisamente, lo llevaron a la quiebra. Insistió, además, en que hablar de un aumento en la tarifa eléctrica -como consecuencia del Plan de Ajuste- “es prematuro”, pero, de ocurrir, dijo que la administración de Pierluisi tomará “las medidas necesarias para mitigar ese impacto”.

“Totalmente político”

El abogado Rolando Emanuelli sostuvo, por su parte, que el planteamiento de González es “totalmente político” y refleja desconocimiento sobre lo que está pasando en la corte de Título III y la “realidad práctica del proceso de reestructuración”.

La propuesta, dijo, tiene varios problemas “sustantivos”. Primero, Emanuelli destacó que la JSF ha rechazado que el gobierno central tenga algo que ver con el proceso de restructuración de la AEE. Segundo, la comisionada no dejó claro si su planteamiento implicaría el pago de toda la deuda a los acreedores, lo que entiende sería “un disparate mayúsculo”.

El abogado Rolando Emanuelli destacó que la JSF ha rechazado que el gobierno central tenga algo que ver con el proceso de restructuración de la AEE. (Ramón “Tonito” Zayas)

Tercero, sentenció Emanuelli, González “se olvida de los pensionados”. “Se le olvidó que la Junta dice que el dinero para los pensionados tiene que salir también de la tarifa. Está regalando el dinero de un tercero que no tiene que ver nada con esto”, apuntó.

“La comisionada no tiene el poder para intervenir en el proceso, así que es un mero planteamiento politiquero y que desvía la atención sobre el verdadero issue que hay en la restructuración de la deuda”, aseveró.

La propuesta de González llega en momentos en que la reestructuración de la deuda de la AEE está en una etapa avanzada, toda vez que, en agosto, el presidente de la JSF, David Skeel, anticipó que las vistas de confirmación del Plan de Ajuste podrían iniciar en enero de 2024. Otro reto sería superar el cedazo de la JSF.