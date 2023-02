El deporte y la ciencia ficción se han unido oficialmente para la celebración del primer Campeonato Francés de Sables Láser o “Lightsaber” en Francia.

El evento cuenta con el aval de la Federación Francesa de Esgrima, entidad que hace cuatro años reconoció el “lightsaber” como su cuarta arma oficial, sumándolos a los tradicionales florete, espada y sable.

El evento de dos días, ayer sábado y hoy domingo, se lleva a cabo en el Palacio de los Deportes en Metz, Francia, donde los mejores 60 “laseristas” franceses se enfrentarán por el campeonato. Los participantes compiten en los eventos de combate, combate coreográfico y “kata”.

Los organizadores destacaron que el evento es más allá de una “competencia deportiva”, se trata de “un evento sin precedentes, un cruce entre el deporte y la ciencia ficción”.

El “lightsaber” o “espada de luz” surge de la serie de películas “Star Wars” del cineasta George Lucas. Los personales principales, conocido como los “Jedi” las utilizaban para combatir y ha sido una parte importante en la cultura de los seguidores de los filmes durante décadas.

La Federación Francesa de Esgrima patrocina el evento organizado por el “Lightsaber Academy” (ASL), entidad que se ha dedicado a organizar la disciplina.

La misma federación transmitió en directo el torneo a través de su canal oficial por el que presenta las competencias oficiales de florete, sable y espada.

Hace varios años, la Federación francesa unió esfuerzos para promocionar la nueva disciplina con el propósito de contribuir a luchar en contra de los hábitos sedentarios que afectan la salud de adultos y niños.

“Con los jóvenes de hoy, es un verdadero problema de salud pública. No practican ningún deporte y solo se ejercitan con los pulgares (con los videojuegos)”, dijo Serge Aubailly, secretario general de la federación a The Associated Press.

“Se está volviendo difícil (persuadirlos a) hacer un deporte que no tiene conexión con levantarse del sofá y jugar con los pulgares. Por eso estamos tratando de crear un vínculo entre nuestra disciplina y las tecnologías modernas, para que participar en un el deporte se siente natural”, afirmó.