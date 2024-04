El miedo se impone en las calles de Teherán ante la nueva campaña para reimponer el velo

Teherán, Irán — “ No quiero hablar sobre el velo. Tengo miedo ”, afirma una joven en el centro de Teherán acompañada por dos amigas. Las jóvenes van vestidas de forma moderna y cubiertas con un hijab a medias. No lejos de ellas está aparcada una furgoneta blanca. Es una patrulla de la llamada Policía de la Moral . Y provoca terror entre las mujeres.

El miedo se ha impuesto en las calles de Teherán ante el regreso de la Policía de la Moral hace 11 días como parte del ‘Plan Luz’ para reimponer el uso del velo islámico entre las iraníes y ya han comenzado las detenciones de mujeres que no usan la prenda.

Se trata del más reciente intento de la República Islámica de reimponer el uso del velo , que muchas mujeres dejaron de usar tras la muerte en 2022 de Mahsa Amini después de ser detenida por no llevar bien puesto el hijab.

“Yo no llevo el velo puesto porque aquí no hay policías. Me lo pongo en zonas donde sé que hay patrullas de la policía moral”, explica la futura fotógrafa.