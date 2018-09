Para el exgobernador Alejandro García Padilla, está “científicamente comprobado” que la “la estadidad está estancada”.

Su comentario no surgió por los recientes comentarios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de rechazo hacia la estadidad por la alegada falta de liderato en la isla. Reaccionaba a una encuesta publicada esta semana por el periódico The Washington Post.

El resultado de la encuentra reflejó que un 48% de los que respondieron la encuesta afirmó favorecer la estadidad, un 26% se expresó a favor del status territorial (colonial) y un 10% dio su respaldo a la independencia. Un 16% no quiso responder o dijo no tener posición.

“Sigue con menos de la mitad la estadidad”, expresó el exgobernador en un mensaje publicado en Facebook y en Twitter.

“La encuesta del The Washington Post hecha recientemente en Puerto Rico, en la pregunta 64, indica que la estadidad tiene 48% de apoyo entre los puertorriqueños. Eso quiere decir que, con todo lo dicho y empujado por los líderes de la anexión, la estadidad no ha crecido absolutamente nada”, añadió.

García Padilla dio cuenta de que la encuesta no usó al Estado Libre Asociado (ELA) como una opción. Planteó que esta omisión “es como si en lugar de ‘estadidad’ pusieran ‘asimilación’”.

“(El ELA) es sustituido por ‘el territorio’, nombre con el que muchos autonomistas y los llamados soberanistas no se identifican… Estoy seguro que si, de acuerdo a lo que ha dicho recientemente el Tribunal Supremo de Estados Unidos, se hubiera incluido ELA, el resultado para la estadidad sería todavía peor. Por eso el PNP (Partido Nuevo Progresista) desde su derrota en el plebiscito del 1993 no se ha atrevido a poner el ELA en la papeleta”, opinó el exejecutivo.

